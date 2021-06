Tempo de leitura: 6 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Com transmissão ao vivo da ESPN (começando com o programa Scrum às 18h), Brasil e Paraguai duelam nesse sábado, às 19h00, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

A partida, que ainda terá narração pela rádio Arquibancada Esporte Clube, é de vida ou morte para brasileiros e paraguaios, pois quem perder será eliminado das disputas por vaga no Mundial. Quem vencerá, avançará a um triangular contra Uruguai e o vencedor de Chile versus Colômbia, valendo vaga na fase final de mata-mata contra os times da América do Norte.

O Brasil venceu os últimos 3 encontros com os paraguaios, sendo que o último foi por placar recorde: 66 x 10. A última vez que os Yacarés venceram os Tupis foi em 2015, no Rio Grande do Sul, o que ainda está na memória de muita gente, exigindo cautela para o time brasileiro. Mais do que isso, a profissionalização de parte do elenco paraguaio em 2020, com 11 atletas da seleção atual sendo atletas do Olimpia, adiciona a certeza de que o confronto não será fácil.

A comissão técnica de Fernando Portugal, Emiliano Bergamaschi, Nicolás Fernández Lobbe e Damian Rotondo manteve a base do time que derrotou os chilenos do Selknam, do Chile, na última rodada da SLAR. Apenas duas alterações no XV titular foram feitas. No pack, saiu o argentino Bernstein, inelegível para defender a Seleção Brasileira, e entrou o segunda linha Matteo Dell’Acqua, atleta do Valorugby Emilia, semifinalista do Campeonato Italiano em 2021. Na linha, Robert Tenório não foi escalado, sendo substituído por “Zé” Tranquez. “Nelson” Rebolo, hooker do New York, ainda não veio ao Brasil e deverá estar disponível apenas na próxima fase das Eliminatórias, caso o Brasil avance.

Com isso, a primeira linha brasileira terá Caique, Yan e Blade, enquanto Paganini fará parceria com Dell’Acqua. A terceira linha será forte, com Nego, Gelado e Buda refazendo trio de sucesso. A camisa 9 ficou com Felipinho, ao passo que Josh e Moisés reeditam a parceria de 10 e 12. O capitão Felipe Sancery segue como o capitão com a camisa 13, enquanto o seu irmão Daniel é o camisa 15 titular. Além de Zé, o outro ponta é Maranhão.

“Estamos com muita vontade de entrar em campo, mas felizes com todo processo de preparação que vivenciamos, o grupo está ganhando maturidade a cada semana. Tivemos a chegada de dois grandes profissionais para somar à comissão técnica (Damian Rotondo e Nicolás Lobbe), vamos acertar os últimos detalhes e ir para frente”, disse Felipe Sancery.

“O Paraguai tem um jogo de paixão, de luta. É uma equipe que gosta de contato, scrum, maul, com atletas grandes. Teremos um início de jogo intenso, mas estamos bem preparados e trabalhando duro desde o período da Superliga Americana de Rugby”, completou o capitão brasileiro.

O Paraguai, do técnico argentino Raúl “Aspirina” Pérez, treinador também do Olimpia e ex treinador dos Jaguares no Super Rugby (em 2016 e 2017), apostou em 10 atletas do Olimpia como titulares e 1 na reserva. Com isso, trata-se de um elenco 2/3s profissional, com atletas que tiveram números bem diferentes de jogos realizados na SLAR. Nomes como o abertura Urbieta, o ponta Renato Cardona, o fullback Juan González (que foi ponta pelo Olimpia), o centro Diego Argaña, o pilar capitão Martín Sitjar e o terceira linha Marianbo Garcete Ellí estão entre os nomes que mais foram a campo na liga e são fortalezas do elenco. Trata-se de um time capaz de impor um jogo físico e com capacidade de criação, ainda que desbalanceado. O centro o pilar Cabral e os terceiras linhas Riquelme e Plate também chegaram a iniciar partidas como titulares do Olimpia na SLAR, ao passo que Matiauda começou apenas no banco. O pilar Quinteros é o único do Olimpia que começará o jogo de sábado no banco.

26/06 – 19h00 – 🇧🇷Brasil x Paraguai🇵🇾, em São José dos Campos🇧🇷 – ESPN AO VIVO

Árbitro: Damian Schneider🇦🇷

Assistentes: 🇧🇷Cauã Ricardo e Victor Hugo Barboza🇧🇷 / TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Histórico: 26 jogos, 15 vitórias do 🇧🇷Brasil e 11 vitórias do 🇵🇾Paraguai. Último jogo: 🇵🇾Paraguai 10 x 66 Brasil🇧🇷, em 2019 (Sul-Americano);

Brasil: 15 Daniel Sancery, 14 Lucas “Zé” Tranquez, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Daniel “Maranhão” Lima, 10 Josh Reeves, 9 Felipinho Gonçalves, 8 André “Buda” Arruda, 7 Matheus “Nego” Cláudio, 6 Cléber “Gelado” Dias, 5 Gabriel Paganini, 4 Matteo Dell’Acqua, 3 Matheus “Blade” Rocha, 2 Yan Rosetti, 1 Caique Silva;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” Souza, 17 Leonel Moreno, 18 Jardel Vetoratto, 19 Felipe Rosa, 20 Adrio Melo, 21 Douglas Rauth, 22 Lucas Spago, 23 Lorenzo Massari;

Paraguai: 15 Juan Daniel González, 14 Marcelo Matiauda, 13 Diego Argaña, 12 Camilo Orrego, 11 Renato Cardona, 10 Sebastián Urbieta, 9 Gonzalo Bareiro, 8 Marcos Riquelme, 7 Carlos Plate, 6 Mateo Rodríguez, 5 Alejandro Montiel, 4 Mariano Garcele Ellí, 3 Martín Sitjar (c), 2 Lucas Otaño, 1 Daniel Cabral;

Suplentes: 16 Gastón Salvi, 17 Camilo Blasco, 18 Luís Enrique Quinteros, 19 Leonardo Glitz, 20 Ariel Nuñez, 21 Gastón Navas, 22 Tomás Mussi, 23 Juan Daniel Chilavert;