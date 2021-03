Federação Paulista inicia projeto piloto de seu Núcleo do Jogo

Tempo de leitura: 3 minutos

A Federação Paulista de Rugby inicia neste ano de 2021 o projeto piloto do Núcleo de Gestão (NG) que tem como objetivo orientar e apoiar o desenvolvimento do rugby paulista por meio de todo o suporte administrativo das entidades promovendo as boas práticas na gestão das equipes.

Uma das linhas trabalhadas pelo NG é oferecer subsídio técnico e teórico à estruturação ou reestruturação dos modelos de gestão bem como, avaliar os indicadores de produtividade e qualidade da gestão das diversas equipes. Tudo isso sem perder de vista outros pontos importantes como o intercâmbio com outras instituições esportivas e científicas visando à atualização das práticas no ambiente do rugby paulista, incentivar e auxiliar as equipes a melhorarem sua estrutura e, tornar o núcleo de gestão auto sustentável financeiramente.

Quem estará à frente do Núcleo de Gestão FPR é o experiente Pedro Henrique Siqueira Pinto, conhecido como Pedro “Jaú” que atua no esporte desde 2007.

- Continua depois da publicidade -

Pedro Iniciou sua jornada no rugby em Sorocaba e por conta do trabalho se mudou para o nordeste, onde teve a oportunidade de atuar tanto como jogador como auxiliar no desenvolvimento de alguns clubes desta região, como Cães da areia de Maceió e Garous de João Pessoa. Em 2015 através do Lechuza Rugby Clube de Sorocaba deu início a um projeto de categorias de base em um bairro carente, passando por lá mais de 300 crianças e adolescentes.

Em 2018 transferido para o Indaiatuba Rugby Clube (Tornados) deu início às categorias de base do clube, em 2019 impactou mais de 1.200 crianças com o rugby dentro dos colégios da cidade através do programa Get Into Rugby. Neste mesmo ano iniciou os trabalhos com os Barbarians do Interior, com o objetivo de promover mais jogos das categorias de base na região.

Já em 2019 recebeu o convite da FPR para ser o gestor do Polo regional “019” no estado, sendo Campinas o ponto central dessa área. Tendo seu trabalho pautado no desenvolvimento institucional dos clubes, incentivando as categorias de base e o rugby feminino na região.

Em 2020 se juntou ao Núcleo do Jogo da CBRu, onde atua como membro da área do desenvolvimento, tendo suas funções muito ligadas ao desenvolvimento institucional, como, aproximar a comunidade não federada e confederada da CBRu, auxiliar no desenvolvimento de clubes e federações, auxiliar e construir documentos e capacitações oferecidos pela CBRu para a comunidade.

O Núcleo começa suas atividades atuando nas áreas: governança e compliance; estruturação documental e estatutária; finanças e contabilidade; projetos incentivados públicos e privados; relacionamento com o poder público; marketing e comunicação; mediação de conflitos internos.

Para Fábio Mariz, vice-presidente jurídico da FRP, o NG é um incentivo a mais para o crescimento dos Clubes do Estado: “A implementação do projeto piloto do Núcleo de Gestão será um pontapé fundamental para a FPR auxiliar todos os clubes do Estado a crescerem de forma estruturada, harmônica e sustentável. Planejamos levar, em breve, esta iniciativa a todos os clubes de São Paulo”, disse Fábio.

Foram selecionados para receber a mentoria do NG neste primeiro momento os clubes: Tucanos

Tornados, Lechuza e Piratas. Os critérios para a escolha dos clubes foram: não ser da região “011” e “012”; ser de uma região que mais de 5 clubes tenham respondido o diagnóstico de clubes da CBRu; ter pontuação superior a 70 na área de gestão do diagnóstico de clubes da CBRu; responder o Google Forms no prazo estabelecido; atingir pontuação superior a 60 na nossa avaliação de gestão; demonstrar ter um plano de crescimento definido através da autoavaliação.

“A escolha pelos quatro clubes do projeto piloto decorreu por questões de logística (todos da região denominada 019), com boa estrutura, e que tiveram boas performances no diagnóstico feito pela CBRu. Temos certeza de que o Núcleo de Gestão será um sucesso e os frutos serão colhidos. O rugby paulista será cada vez mais forte e sustentável!” afirmou o VP, Fábio Mariz.

A partir de agora os membros dos clubes e do NG criarão um cronograma de trabalho para o ano de 2021, analisando especificamente para cada subnúcleo o melhor momento de agir e, a partir do segundo semestre de 2021 estão previstos os primeiros resultados e início da análise.

Texto: Federação Paulista de Rugby