Federação Paulista promoverá ciclo de palestras de rugby infantil em novembro

Comunicado da Federação Paulista de Rugby:

O ano de 2020 não teve atividades em campo, mas o comitê de desenvolvimento da FPR vem trabalhando muito fora das quatro linhas para garantir um 2021 com foco renovado na base por todo estado. Ao longo de 6 dias em novembro, a entidade irá realizar um ciclo cursos e palestras para todos os clubes filiados, com foco na capacitação de treinadores, árbitros e gestores de eventos infantis e colocando em contexto as diretrizes da CBRu e Sudamerica Rugby, além de criar um espaço de debate sobre o calendário do próximo ano.

Confira o calendário, marque na agenda e participe!

LIVES

03/11 as 19 hrs – Bate papo voltado as normativas do rugby infantil no Brasil

ONDE: You Tube da Federação Paulista de Rugby

Convidados: Ismael Rafael (SPAC), Arthur Mota (Jacareí), Simone Lantana (Piracicaba), Luís Fraga (Cougars) e Maurício Coelho (São José)

Mediador: Leandro Gevaerd (Desenvolvimento FPR 011)

04/11 as 19 hrs – Projetos de Impacto Social no Rugby Infantil: Desafios e caso

ONDE: You Tube da Federação Paulista de Rugby

Convidados: Felipe Papa (Hurra!), Natália Momberg (São José) e Maurício Draghi (Rugby para Todos)

Mediador: Gabriel Cenamo (Desenvolvimento FPR 012)

05/11 as 19 hrs – Rugby Infantil na Escola – Estratégias de parcerias Clube X Escola, captação e retenção de crianças

ONDE: You Tube da Federação Paulista de Rugby

Convidados: Arnaldo Montenegro (Wallys), Valter Sugarava (Band Saracens), Robson Morais (Pasteur) e Eliel Silva (Jacareí)

Mediador: Pedro Henrique (Desenvolvimento FPR 019)

FÓRUM PAULISTA DE RUGBY INFANTIL

06/11 das 19h às 21h – ABERTURA

– Boas vindas e regras de participação

– Cronograma do Fórum

– Plano de Rugby infantil SP 2021/24

– Ciclo de Formações

– Proposta de Calendário 2021

ONDE: You Tube da Federação Paulista de Rugby

PREÇO: GRATUITO

Participantes: Leandro Gevaerd (Desenvolvimento FPR 011), Gabriel Cenamo (Desenvolvimento FPR 012) e Pedro Henrique (Desenvolvimento FPR 019)

Mediador: a definir

Abertura: Fábio Mariz (Diretor Jurídico FPR)

DIA 1 – 07/11

9h – 10h30: Curso para Managers Infantil

Palestrante: Leandro Gevaerd (Desenvolvimento FPR 011)

ONDE: Zoom (link a ser enviado por email mediante inscrição)

PREÇO: R$20 – INSCRIÇÕES AQUI

9h – 10h30: Conceitos Gerais do Rugby Infantil CBRu

Palestrantes: Gabriel Cenamo (Desenvolvimento FPR 012) e Pedro Henrique (Desenvolvimento FPR 019)

ONDE: Zoom (link a ser enviado por email mediante inscrição)

PREÇO: R$20 – INSCRIÇÕES AQUI

11h – 12h: Implementação do regulamento nacional Infantil na Argentina

Palestrante: Fernando Erimbaue – Educador e treinador World Rugby

Mediador: Gabriel Cenamo (Desenvolvimento FPR 012)

ONDE: You Tube da Federação Paulista de Rugby

PREÇO: GRATUITA

14h – 15h30: Curso para treinadores M08 e M10

Palestrantes: Leandro Gevaerd (Desenvolvimento FPR 011), Gabriel Cenamo (Desenvolvimento FPR 012) e Pedro Henrique (Desenvolvimento FPR 019)

ONDE: Zoom (link a ser enviado por email mediante inscrição)

PREÇO: R$20 – INSCRIÇÕES AQUI

16h – 17h: Evolução da Arbitragem didática para Rugby Infantil

Palestrante: Juan Casajus – Educador World Rugby e URBA

Mediador: Marcel Santos (Educador de Arbitragem World Rugby)

ONDE: You Tube da Federação Paulista de Rugby

PREÇO: GRATUITA

DIA 2 – 08/11

9h – 10h30: Curso para treinadores M12 e M14 – Normativas

Palestrantes: Gabriel Cenamo (Desenvolvimento FPR 012) e Pedro Henrique (Desenvolvimento FPR 019)

ONDE: Zoom (link a ser enviado por email mediante inscrição)

PREÇO: R$20 – INSCRIÇÕES AQUI

9h – 10h30: Curso Rugby Escolar – Hurra!

Palestrantes: Vanessa do Carmo (Educadora Hurra!) e Denis Sousa (Educador Hurra!)

ONDE: Zoom (link a ser enviado por email mediante inscrição)

PREÇO: R$20 – INSCRIÇÕES AQUI

9h – 10h30: Debate Calendário Anual

Mediador: Leandro Gevaerd (Desenvolvimento FPR 011)

ONDE: Zoom (link a ser enviado por email mediante inscrição)

PREÇO: GRATUITA

11h – 12h: Visão da Sudamerica – Futuro do rugby infantil na região

Palestrante: Martin Bassino (Gerente de Desenvolvimento Sudamerica Rugby)

Mediador: Pedro Henrique (Desenvolvimento FPR 019)

ONDE: You Tube da Federação Paulista de Rugby

PREÇO: GRATUITA

12h30 – 13h30: Mesa redonda sobre organização de festivais – Clubes organizadores

Participantes: Júlio Faria (Jacareí), Luís Fraga (Cougars), Jacqueline Prado (São José), Leandro Gevaerd (SPAC), Valter Sugarava (Band Saracens), Fernando Portugal (Pasteur)

Mediador: a definir

ONDE: You Tube da Federação Paulista de Rugby

PREÇO: GRATUITA