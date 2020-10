Tempo de leitura: 2 minutos

Eddie Jones convocou a seleção da Inglaterra para a partida do Six Nations contra a Itália no próximo dia 31. O elenco inglês conta agora com os atletas de Exeter Chiefs e Wasps, que jogaram a final da Premiership no último sábado. No entanto, grande nome do Exeter nos títulos inglês e europeu, o asa Sam Simmonds ficou de fora da lista de Jones. Simmonds acaba de ser eleito o melhor jogador da temporada europeia – o que parece não ter bastado para o treinador da Inglaterra. Ao todo, foram convocados apenas 3 atletas do Exeter, melhor time do momento.

Destaque dos Wasps, outro terceira linha, Jack Willis, ganhou sua primeira chance com a camisa da Rosa, junto de seu companheiro de time, o jovem abertura Jacob Umaga sobrinho do ex All Black Tana Umaga. Seu pai, Mike Umaga, jogou pela seleção de Samoa, mas Jacob nasceu em solo inglês enquanto seu pai atuava pelo Rotherham Titans, da segunda divisão inglesa.

Outros debutantes são David Ribbans, segunda linha do Northampton Saints, Tom Dunn, hooker do Bath, o pilar Beno Obano, também do Bath, o centro Ollie Lawrence, do Worcester Warriors, e Max Malins, fullback do Bristol Bears.

Lesionados, Elliot Daly, Jack Nowell, Manu Tuilagi e George Ford estão fora do time.

Avançados: Tom Dunn (Bath), Jamie George (Saracens), Jack Singleton (Gloucester), Ellis Genge (Leicester Tigers), Beno Obano (Bath), Kyle Sinckler (Bristol Bears), Will Stuart (Bath), Mako Vunipola (Saracens), Harry Williams (Exeter Chiefs), Charlie Ewels (Bath), Jonny Hill (Exeter Chiefs), Maro Itoje (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), David Ribbans (Northampton Saints), Tom Curry (Sale Sharks), Ben Earl (Bristol Bears), Ted Hill (Worcester Warriors), Lewis Ludlam (Northampton Saints), Sam Underhill (Bath), Billy Vunipola (Saracens), Jack Willis (Wasps);

Linha: Willi Heinz (Gloucester), Dan Robson (Wasps), Ben Youngs (Leicester Tigers), Owen Farrell (Saracens), Jacob Umaga (Wasps), Jonathan Joseph (Bath), Ollie Lawrence (Worcester Warriors), Joe Marchant (Harlequins), Henry Slade (Exeter Chiefs), Joe Cokanasiga (Bath), Jonny May (Gloucester), Ollie Thorley (Gloucester), George Furbank (Northampton Saints), Max Malins (Bristol Bears), Anthony Watson (Bath);