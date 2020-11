Tempo de leitura: 2 minutos

Comunicado da Confederação Brasileira de Rugby:

No sábado (31), A Confederação Brasileira de Rugby realizou Assembleia Geral Eletiva da Entidade para discussão e deliberação de temas da Ordem do Dia. Atletas e Árbitros também votaram em seus representantes para Comissão de Atletas da CBRu e Conselho de Administração da CBRu, respectivamente. Federações Estaduais e Entidades também elegeram membros para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal da CBRu.

A Comissão de Nomeação indicou 5 (cinco) membros independentes do Conselho de Administração , sendo estes Alexandre Chioffetti, Fernando Mirandez, Martin Jaco, Paula Korsakas e Vivianne Valente, e indicou também 2 (dois) membros do Conselho Fiscal , sendo estes Maria Helena Petterson e Luciano Consentino, para ocupar, respectivamente, os cargos de membros titular e suplente do Conselho Fiscal da CBRu.

Em votação realizada pelo CNRu, 5 (cinco) membros foram eleitos pelos Atletas para compor a Comissão de Atletas , sendo estes: Alcino Pisani Amato, Antonio Gorios Filho, Beatriz Futuro Mühlbauer, Benedito Rodrigues Filho e Marjorie Yuri Enya.

Em votação realizada pelo CNRu, 1 (uma) Representante de Árbitros no Conselho de Administração foi eleita pelos Árbitros, a Natasha D`Andrea Monica Olsen.

As Federações Estaduais de Rugby, as Entidades Locais de Prática Desportiva e a categoria de Atletas presentes e/ou legalmente representadas, com direito a voto e aptos a votar, elegeram 5 (cinco) membros para o Conselho de Administração e 4 (quatro) membros para o Conselho Fiscal , sendo estes Fabian Daniel Maggiori, Fabiano Gelatti Ferrari, Juarez Lorena Villela Filho, Julie Marielle Yvonne Cransac e Ricardo Marangoni Filho para ocupar as 5 (cinco) vagas de membros da base para o Conselho de Administração , e Paulo Renato Machado Nogueira da Motta, Marcelo Espíndola Teixeira, Daniel Lombardi e Daflas Alexandre da Cruz, para os respectivos cargos de membro suplente do Conselho Fiscal.

Como próximo passo, os membros eleitos e indicados do Conselho de Administração da CBRu deverão se reunir, em data a ser posteriormente divulgada, para receber posse.