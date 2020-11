Tempo de leitura: 3 minutos

Uruguai e Espanha vão se despedir de 2020 com um último amistoso em Montevidéu nessa sexta, com transmissão ao vivo no APP Sudamérica Rugby.

O primeiro jogo terminou com os espanhóis vencendo no fim por 32 x 20. Foi a terceira derrota uruguaia em quatro jogo após a pausa da pandemia, o que é um sinal de alerta para os Teros do técnico Esteban Meneses. No entanto, a seleção que está sendo usada não é a força máxima do país, o que relativiza as derrotas. Para a Espanha, a gira serve para preparar os Leões para 2021, quando encararão as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. O treinador Santiago Santos vem promovendo uma renovação no elenco da Espanha e a vitória sobre o Uruguai garante confiança extra para os ibéricos.

06/11 – 19h00 – Uruguai x Espanha, em Montevidéu – APP Sudamérica Rugby AO VIVO

Histórico: 13 jogos, 7 vitórias da Espanha e 6 vitórias do Uruguai. Último jogo: Uruguai 20 x 32 Espanha, em 2020 (amistoso);