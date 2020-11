Tempo de leitura: 4 minutos

Nesse sábado, Brisbane, na Austrália, receberá o quarto e último jogo do ano entre Wallabies e All Blacks. Será a última chance australiana de vitória, ao passo que a Nova Zelândia busca uma vitória que poderá ser determinante na luta pelo título do Tri Nations 2020.

Quem vencerá nesse sábado pelo Tri Nations, 🇦🇺Wallabies ou All Blacks🇳🇿? Jogo ao vivo na @ESPNBrasil #rugbynaespn — Portal do Rugby (@portaldorugby) November 5, 2020



Após conquistar sua maior vitória na história sobre a Austrália, a Nova Zelândia terá um XV titular bastante modificado. O técnico Ian Foster decidiu fazer testes no time e apostou desta vez em Beauden Barrett como abertura, jogando ao lado de seu ex parceiro de Hurricanes com a 9, TJ Perenara. Jordie Barrett será o fullback, tendo Sevu Reece escalado para uma ponta e Rieko Ioane para a outra. No centro, Laumape volta a sentir o gosto da titularidade e promete criar muitos problemas aos australianos jogando ao lado de Lienert-Brown.

Já no pack, Ardie Savea retorna à camisa 8, ao passo que o capitão Sam Cane fará dupla de asas com o debutante Akira Ioane. Scott Barrett será segunda linha titular ao lado de Sam Whitelock, ao passo que Codie Taylor recupera a camisa 2 para jogar com Tu’inukuafe e Tuungafasi.

Dave Rennie, treinador da Austrália, também efetuou muitas trocas no XV titular, buscando dar sangue novo à equipe após a pesada derrota. Ainda sem O’Connor e Toomua lesionados, a aposta dos Wallabies para a camisa 10 será Reece Hodge, que jogará com o scrum-half Nic White. O fullback também foi trocado, com Tom Banks recuperando a posição, ao passo que no centro Paisami retorna para fazer dupla com Petaia. Nas pontas, Koroibete segue intocável e terá a companhia do jovem debutante Tom Wright.

Entre os avançados, a primeira linha segue inalterada com Alaalatoa, Paenga-Amosa e Slipper, ao passo que a segunda linha teve Salakaia-Loto substituído por Rob Simmons. O capitão Michael Hooper segue liderando uma terceira linha com o debutante Lachie Swinton ao lado do jovem Harry Wilson, que vai garantindo titularidade.

Os testes até poderão ter efeito positivo na Austrália, mas a presença de Barrett como abertura deverá tornar os All Blacks ainda mais perigosos, em especial com nomes como Laumape e Akira Ioane sedentos por provarem que merece um lugar no elenco. No papel há ainda mais favoritismo do lado neozelandês.

Dia 07/11 – 05h40 – Austrália x Nova Zelândia, em Brisbane – ESPN AO VIVO / Reprise: 16h00

Árbitro: Nic Berry (Austrália)

Histórico: 169 jogos, 117 vitórias da Nova Zelândia, 44 vitórias da Austrália e 8 empates. Último jogo: Austrália 05 x 43 Nova Zelândia, em 2020 (Bledisloe Cup/Tri Nations);

Austrália: 15 Tom Banks, 14 Tom Wright, 13 Jordan Petaia, 12 Hunter Paisami, 11 Marika Koroibete, 10 Reece Hodge, 9 Nic White, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (c), 6 Lachie Swinton, 5 Matt Philip, 4 Rob Simmons, 3 Allan Alaalatoa, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Folau Fainga’a, 17 Angus Bell, 18 Taniela Tupou, 19 Ned Hanigan, 20 Liam Wright, 21 Tate McDermott, 22 Noah Lolesio, 23 Filipo Daugunu;

Nova Zelândia: 15 Jordie Barrett, 14 Sevu Reece, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Ngani Laumape, 11 Rieko Ioane, 10 Beauden Barrett, 9 TJ Perenara, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane (c), 6 Akira Ioane, 5 Sam Whitelock, 4 Scott Barrett, 3 Ofa Tuungafasi, 2 Codie Taylor, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 Alex Hodgman, 18 Tyrel Lomax, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Cullen Grace, 21 Brad Weber, 22 Damian McKenzie, 23 Will Jordan;

Classificação do Tri Nations 2020