Tempo de leitura: 1 minuto

De acordo com reportagem do principal jornal da Nova Zelândia, o New Zealand Herald, Austrália e Nova Zelândia deverão chegar a um acordo sobre uma nova versão do Super Rugby que contaria com 12 equipes. A competição deverá ter 5 times da Nova Zelândia (Crusaders, Blues, Chiefs, Hurricanes e Highlanders), 5 da Austrália (Reds, Waratahs, Brumbies, Rebels e Force), 1 de Fiji (Fijian Latui) e 1 de Samoa/Tonga (o novo Moana Pasifika, jogando em Auckland, na Nova Zelândia).

Após o anúncio do fim do Super Rugby como o conhecemos (isto é, com a saída dos sul-africanos), australianos e neozelandeses entraram em desacordo sobre o formato para uma futura liga da Oceania, com a Nova Zelândia rejeitando a possibilidade de haver 5 times australianos na competição. No entanto, de acordo com a reportagem, o projeto de uma liga com 12 times está avançando.

Acerca das equipes do Pacífico, Fiji já vinha estruturando uma equipe profissional para disputar o Global Rapid Rugby (GRR) no primeiro semestre e o NRC australiano no segundo semestre, mas o GRR deverá ser encerrado de vez, por conta da volta do Force à principal competição. A maior preocupação é sobre a viabilidade financeira do time polinésio, o Moana Pasifika, que buscará explorar a comunidade de samoanos e tonganeses residente em Auckland.