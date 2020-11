Tempo de leitura: 2 minutos

A eleição dos novos integrantes da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB) será realizada do dia 09/11, às 12h, ao dia 11/11, às 17h. O pleito, que havia sido suspenso, foi remarcado e tem 62 candidatos, sendo 32 mulheres e 30 homens, na disputa pelas 25 vagas. Serão eleitos 21 atletas que tenham participado dos Jogos Olímpicos Londres 2012, Sochi 2014, Rio 2016 e/ou PyeongChang 2018 e outros quatro que tenham participado exclusivamente de Jogos anteriores a 2012.

Estão aptos a votar os atletas olímpicos que tenham participado de pelo menos uma das duas últimas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno (2014 e 2018) ou de Verão (2012 e 2016). Cada um terá, obrigatoriamente, três votos: um em um candidato do sexo feminino e outro em um candidato do sexo masculino, para eleger o atleta olímpico que tenha participado de uma ou mais das duas últimas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno (2014 e 2018) ou de Verão (2012 e 2016); e um voto para eleger um atleta olímpico que tenha participado exclusivamente de Jogos Olímpicos anteriores a 2012. Não há mais a determinação judicial para a suspensão.

Criada em 2009, a CACOB teve participação histórica na Eleição do COB em outubro. Com direito à 12 votos – até 2017, somente um integrante podia votar – os atletas foram decisivos na escolha do presidente, vice e membros do conselho administrativo da entidade. A partir do próximo ciclo, 19 deles terão poder decisório.

O rugby tem uma atleta concorrendo à reeleição: Beatriz “Baby” Futuro. Clique aqui para conferir a lista completa de candidatos(as).