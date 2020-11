Tempo de leitura: 1 minuto

Um acidente vitimou dois jogadores que jogariam nesse sábado a Taça Baré, evento anual que reúne atletas do Norte e convidados de outras regiões do país.

Na noite de sexta e debaixo de mau tempo, uma das canoas que transportava os jogadores afundou a cerca de 200 metros da margem de uma praia onde os demais participantes do evento se encontravam. Relatos dão conta que Roberto Flavian Cardoso (GRUA) e Pedro Augusto Coutinho (Lechuza) voltaram para tentar salvar outras pessoas que não utilizavam colete salva-vidas e não conseguiram sair a tempo da canoa. Seus corpos foram encontrados na manhã de sábado, debaixo da canoa. O resgate acredita que os jogadores tenham ficado presos no lodo do fundo do rio e se afogaram. Seus corpos foram retirados de helicóptero hoje.

Nossas condolências às famílias e amigos dos dois jogadores.