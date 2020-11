Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – As seleções femininas de Inglaterra e França entraram em campo nesse último sábado em Twickenham no segundo amistosos entre os dois países no fim de ano. Desta vez, a França flertou com a vitória, mas o triunfo acabou sendo inglês: dramáticos 25 x 23, de virada e já com o tempo esgotado.

🎞️ HIGHLIGHTS 🎞️ Relive all the action from the Red Roses final Test of 2020 against France Women at Twickenham. #RedRoses #ENGvFRA #SendHerVictorious pic.twitter.com/pPzbJ3DEql — England Rugby (@EnglandRugby) November 22, 2020

As duas seleções testaram muitas atletas para a partida e quem marcou primeiro foi a França com pena de Drouin. Pouco depois, a centro Harrison fez o primeiro try das Red Roses, mas as Bleues viraram ainda no primeiro tempo com tries da oitava Gros e da ponta Banet, em contra-golpe letal. 15 x 05 para a França no intervalo.

No segundo tempo, a França teve um cartão amarelo logo no início, permitindo a reação inglesa com o try da hooker Davies no maul. As francesas souberam manter a liderança, jogando em igualdade físico com a Inglaterra. Quando, aos 65′, Banet marcou o terceiro try francês, parecia que a vitória seria azul. Porém, aos 70′, Cockayne finalizou outro poderoso maul para as Red Roses e, aos 73′, a defesa francesa falhou no tackle e a fullback Kildunne marcou o try que colocava as inglesas apenas 1 ponto atrás. E, já com o tempo esgotado, as Bleues cederam o penal fatal, para a melhor jogador do mundo, Emilly Scarratt, chutar os pontos da vitória das Red Roses. 25 x 23.

As duas seleções caíram no mesmo grupo na Copa do Mundo de 2021 – ou seja, o ano quem vem promete muito entre Bleues e Red Roses.



Inglaterra 25 x 23 França, em Londres

Inglaterra

Tries: Harrison, Davies, Cokayne e Kildunne

Conversões: Scarratt (1)

Penais: Scarratt (1)

França

Tries: Banet (2) e Gros

Conversões: Drouin (1)

Penais: Drouin (2)

Mais Black Ferns e New Zealand Barbarians

Ainda rolou ação no XV feminino na Nova Zelândia, com o segundo amistoso entre Black Ferns (a seleção neozelandesa principal) contra as New Zealand Barbarians (aspirantes à seleção). Novamente, vitória das Black Ferns por 19 x 17.



