Tempo de leitura: 2 minutos

A International Rugby League (a federação internacional de Rugby League, o rugby de 13 jogadores) havia decidido em 2016 que a Copa do Mundo de 2025 seria nos Estados Unidos e Canadá. No entanto, o projeto de crescimento do Rugby League norte-americano não avançou como desejado, com os EUA falhando em conquistar vaga para o Mundial de 2021. Com isso, a IRL confirmou que o Mundial de 2025 será em outro país.

No último dia 30, o presidente da IRL, Troy Grant, confirmou que a entidade pretende que o Mundial de 2025 seja na França. A federação francesa confirmou seu interesse e a sede deverá ser oficializada em breve.

Discute-se ainda a possibilidade de expansão do Mundial para 20 seleções e a organização separada, em sedes diferentes, da versão feminina, que hoje é jogada em conjunto com a masculina.

A França recebeu a Copa do Mundo de Rugby League na edição inaugural de 1954, sendo vice campeã. O país recebeu também a edição de 1972. Depois, o Rugby League declinou no país, que ainda recebeu jogos como sede secundária em 2000 e 2013. Hoje, a França conta com 2 clubes profissionais que disputam a liga inglesa: o Catalans Dragons, na Super League (a primeira divisão), e o Toulouse Olympique, no Championship (a 2ª divisão). O país ainda conta com uma liga semiprofissional, a “Élite 1”.

Em 2023, a França será a sede da Copa do Mundo de Rugby Union e em 2024 dos Jogos Olímpicos. Com isso, 2025 fecharia um triênio de grandes eventos no país.

A Copa do Mundo de Rugby League de 2021 (masculina e feminina) no fim deste ano (entre o fim de outro e o começo de dezembro) na Inglaterra.

História da Copa do Mundo de Rugby League

Masculina

Ano(s) Sede(s) Campeão Vice campeão Observações 1954 França Grã Bretanha França 4 países participantes, incluindo Austrália e Nova Zelândia 1957 Austrália Austrália Grã Bretanha Mesmos 4 participantes 1960 Inglaterra Grã Bretanha Austrália Mesmos 4 participantes 1968 Austrália e Nova Zelândia Austrália França Mesmos 4 participantes 1970 Inglaterra Austrália Grã Bretanha Mesmos 4 participantes 1972 França Grã Bretanha Austrália Mesmos 4 participantes 1975 Jogos em todos os países Austrália Inglaterra 5 participantes, com a Grã Bretanha dividida em Inglaterra e Gales 1977 Austrália e Nova Zelândia Austrália Grã Bretanha 4 participantes, com a volta da Grã Bretanha 1985-1988 Jogos em todos os países Austrália Nova Zelândia 5 seleções, com a Papua Nova Guiné estreando. Formato de todos contra todos, turno e returno, com jogos ao longo de 4 anos 1989-1992 Jogos em todos os países Austrália Grã Bretanha Mesmo formato e equipes de 85-88 1995 Inglaterra Austrália Inglaterra 10 participantes, com a Grã Bretanha dividida em Inglaterra e Gales definitivamente. Estreias de Fiji, Samoa, Tonga e África do Sul 2000 Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e França Austrália Nova Zelândia 16 participantes. Estreias de Escócia, Irlanda, Ilhas Cook, Rússia e Líbano 2008 Austrália Nova Zelândia Austrália 10 participantes. 1º título da Nova Zelândia 2013 Inglaterra e Gales Austrália Nova Zelândia 14 participantes. Estreias da Itália e dos Estados Unidos 2017 Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné Austrália Inglaterra 14 participantes (mesmo formato de 2013). Novo ciclo de 4 anos instituído 2021 Inglaterra - - 16 participantes. Estreias de Grécia e Jamaica Lista de campeões Títulos Vices Austrália 11 3 Grã Bretanha 3 6 Nova Zelândia 1 3 França 0 2

Feminina