ARTIGO COM VÍDEOS – Começou em Mônaco o Pré Olímpico Mundial, valendo a última vaga masculina e as duas últimas vagas femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No primeiro dia, os favoritos dos dois torneios venceram. No masculino, França, Irlanda, Hong Kong e Samoa já se garantiram nas semifinais, ao passo que no feminino França, Rússia, Hong Kong e Argentina já se garantiram antecipadamente no mata-mata final.



A França, maior favorita, atropelou tanto no masculino como no feminino, ao passo que a Irlanda, entre os homens, e a Rússia, entre as mulheres, também comprovaram sua superioridade diante da concorrência e venceram bem. O maior choque foi a péssima forma de Tonga, que trouxe Malakai Fekitoa, ex All Blacks, mas foi atropelada pela rival Samoa, que provou estar forte na luta por classificação.

A maior decepção no masculino foi o Chile, que perdeu para Hong Kong e foi eliminado prematuramente, com o time asiático garantindo sua classificação antecipada às semifinais. No masculino, apenas os 2 primeiros colocados avançavam.

As surpresas no feminino ficaram por conta da derrota decepcionante da Colômbia diante de Hong Kong e do incrível atropelo sofrido por Papua Nova Guiné diante de uma inspiradora Tunísia. A Argentina, por sua vez, venceu seus dois compromissos, sendo que a segunda vitória veio apenas no apagar das luzes contra uma fraca Samoa. No feminino, as 2 primeiras colocada de cada grupo e as 2 melhores 3ªs colocadas irão ao mata-mata, o que significa que as colombianas ainda estão vivas.



Uganda, no masculino, sofreu W. O. por conta de casos de COVID-19 em seu elenco, ao passo que a Jamaica ficou de fora no feminino por problema com seu voo. Brasil e China tinham vaga no masculino, mas desistiram do torneio.

Masculino

Grupo A: 1 🇼🇸 Samoa, 2 🇮🇪 Irlanda, 3 🇿🇼Zimbábue, 4 🇹🇴 Tonga, 5 🇲🇽 México;

Grupo B: 1 🇫🇷 França, 2 🇭🇰 Hong Kong, 3 🇨🇱 Chile, 4 🇯🇲Jamaica, 5 🇺🇬 Uganda*; *Uganda foi excluída após casos de COVID-19 em seu elenco

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR OS ELENCOS MASCULINOS Feminino

Grupo A: 1 🇷🇺Rússia, 2 🇦🇷Argentina, 3 🇼🇸Samoa, 4 🇲🇽México;



Grupo B: 1 🇹🇳Tunísia, 2 🇰🇿 Cazaquistão, 3 🇵🇬Papua Nova Guiné, 4 🇯🇲 Jamaica*;

Grupo C: 1 🇫🇷 França, 2 🇭🇰 Hong Kong, 3 🇲🇬Madagascar, 4 🇨🇴 Colômbia;

Dia Hora (BRT) Torneio vs Fase/Grupo 18/06/21 13:00 Masculino Zimbábue 21 x 00 México Grupo A 18/06/21 13:22 Masculino Uganda 00 (W.0) x 24 Jamaica Grupo B 19/06/21 04:28 Masculino Samoa 69 x 05 México Grupo A 19/06/21 04:50 Masculino Irlanda 31 x 10 Zimbábue Grupo A 19/06/21 05:12 Masculino França 40 x 00 Jamaica Grupo B 19/06/21 05:34 Masculino Hong Kong 24 x 00 (W.0) Uganda Grupo B 19/06/21 05:58 Feminino Argentina 36 x 00 México Grupo A 19/06/21 06:20 Feminino Rússia 32 x 00 Samoa Grupo A 19/06/21 06:42 Feminino Cazaquistão 24 x 00 (W.0) Jamaica Grupo B 19/06/21 07:12 Masculino Irlanda 31 x 00 México Grupo A 19/06/21 07:34 Masculino Samoa 47 x 05 Tonga Grupo A 19/06/21 07:56 Masculino Hong Kong 31 x 05 Jamaica Grupo B 19/06/21 08:18 Masculino França 43 x 07 Chile Grupo B 19/06/21 09:08 Feminino Papua Nova Guiné 05 x 46 Tunísia Grupo B 19/06/21 09:30 Feminino Hong Kong 31 x 10 Colômbia Grupo C 19/06/21 09:52 Feminino França 49 x 00 Madagascar Grupo C 19/06/21 10:24 Masculino Irlanda 43 x 00 Tonga Grupo A 19/06/21 10:46 Masculino Hong Kong 26 x 15 Chile Grupo B 19/06/21 11:16 Feminino Argentina 15 x 12 Samoa Grupo A 19/06/21 11:38 Feminino Rússia 55 x 00 México Grupo A 19/06/21 12:00 Feminino Cazaquistão 12 x 00 Tunísia Grupo B 19/06/21 12:39 Masculino Samoa 33 x 07 Zimbábue Grupo A 19/06/21 13:01 Masculino Tonga 21 x 12 México Grupo A 19/06/21 13:23 Masculino França 24 x 00 (W.0) Uganda Grupo B 19/06/21 13:45 Masculino Chile 31 x 05 Jamaica Grupo B 19/06/21 14:09 Feminino Hong Kong 19 x 12 Madagascar Grupo C 19/06/21 14:31 Feminino França 47 x 00 Colômbia Grupo C 19/06/21 14:53 Feminino Papua Nova Guiné 24 x 00 (W.0) Jamaica Grupo B 20/06/21 05:41 Feminino México x Samoa Grupo A 20/06/21 06:03 Feminino Rússia x Argentina Grupo A 20/06/21 06:25 Feminino Jamaica 00 (W.0) x 24 Tunísia Grupo B 20/06/21 06:47 Feminino Papua Nova Guiné x Cazaquistão Grupo B 20/06/21 07:09 Feminino Colômbia x Madagascar Grupo C 20/06/21 07:31 Feminino França x Hong Kong Grupo C 20/06/21 07:55 Masculino Tonga x Zimbábue Grupo A 20/06/21 08:17 Masculino Samoa x Irlanda Grupo A 20/06/21 08:39 Masculino Chile 24 x 00 (W.0) Uganda Grupo B 20/06/21 09:01 Masculino França x Hong Kong Grupo B 20/06/21 09:55 Feminino x Semifinal 1 20/06/21 10:17 Feminino x Semifinal 1 20/06/21 10:39 Feminino x Semifinal 2 20/06/21 11:01 Feminino x Semifinal 2 20/06/21 11:23 Masculino x Semifinal 20/06/21 11:45 Masculino x Semifinal 20/06/21 13:07 Feminino x Final 1 20/06/21 13:37 Feminino x Final 2 20/06/21 14:07 Masculino x Final

