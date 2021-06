Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O rugby italiano finalmente teve o que comemorar. Neste sábado, o Benetton fez história ao se sagrar campeão da Rainbow Cup, naquele que foi o primeiro título internacional de peso de um clube de rugby italiano. O time de Treviso recebeu na grande final os sul-africanos dos Bulls (com 3 títulos de Super Rugby no currículo) e a vitória italiana foi mais do que expressiva: 35 x 08 para o delírio dos 1200 torcedores permitidos no Stadio di Monigo.



Criada como uma competição de transição do PRO14 para o futuro United Rugby Championship, a Rainbow Cup foi o torneio desenhado para iniciar a incorporação dos quatro grandes times da África do Sul ao rugby europeu. E, contra todos os prognósticos, o título ficou de modo inusitado com os italianos, que dominaram a grande final do início ao fim.

O Benetton marcou o primeiro try do duelo logo aos 5′ com o ponta Monty Ioane, em rápida ação da linha alviverde. Desfalcados apenas de três Springboks (um deles o abertura Morné Steyn), os Bulls responderam apenas aos 27′ com Tambwe achando o espaço para o try azul, mas o Benetton respondeu com try do hooker sul–africano Els, ex Bulls, aos 31′, saindo de maul, e os Bulls ainda foram reduzidos a 14 homens por amarelo e sentiram o peso.

- Continua depois da publicidade -

Love the attitude from Benetton in attack today. Win the turnover in their own 22 and, instead of Garbisi calling for the kick, he's pointing where the run space is#BENvBUL #RainbowCup pic.twitter.com/9bvyciowjZ — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) June 19, 2021



O segundo tempo começou perfeito para os Leões do Vêneto, com o abertura fazendo um jogo inesquecível. Aos 42′, o abertura italiano desferiu chute cruzado para o terceira linha Lamaro – outro grande nome da campanha alviverde – marcar o terceiro try do Benetton, num duro golpe às pretensões de um apático time sul-africano.

Garbisi ainda ampliou o marcador com penal para os alviverdes e, aos 57′, Padovani recebeu de Garbisi e correu para o try crucial para os italianos, acabando com qualquer esperança de reação sul-africana. A partir daí foi só festa em Treviso, com os Leões erguendo a taça: 35 x 08, números finais para um histórico jogo no Vêneto.

This is exactly how I've always imagined an Italian team lifting a rugby trophy. Players jumping around, a tenor singing the Gladiator Theme, Shane Williams commentating😅#BENvBUL #RainbowCup pic.twitter.com/QSuGJPTmrC — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) June 19, 2021

Rainbow Cup

Final



35 08

🇮🇹Benetton 35 x 08 Bulls🇿🇦, em Treviso🇮🇹

Benetton

Tries: Ioane, Els, Lamaro e Padovani

Conversões: Garbisi (1)

Penais: Garbisi (2)

15 Jayden Hayward, 14 Edoardo Padovani, 13 Ignacio Brex, 12 Marco Zanon, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Dewaldt Duvenage (c), 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Corniel Els, 1 Thomas Gallo;

Suplentes: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Ivan Nemer, 18 Filippo Alongi, 19 Irné Herbst, 20 Manuel Zuliani, 21 Marco Barbini, 22 Callum Braley, 23 Ratuva Tavuyara;

Bulls

Try: Tambwe

Penal: Smith (1)

15 David Kriel, 14 Madosh Tambwe, 13 Marco Jansen van Vuren, 12 Cornal Hendricks, 11 Stravino Jacobs, 10 Chris Smith, 9 Ivan van Zyl, 8 Marcell Coetzee (c), 7 Ruan Nortje, 6 Nizaam Carr, 5 Jan Uys, 4 Walt Steenkamp, 3 Mornay Smith, 2 Johan Grobbelaar, 1 Gerhard Steenekamp;

Suplentes: 16 Schalk Erasmus, 17 Jacques van Rooyen, 18 Lizo Gqoboka, 19 Janko Swanepoel, 20 Muller Uys, 21 Zak Burger, 22 Clinton Swart, 23 Gio Aplon, 24 Robert Hunt, 25 Keagan Johannes, 26 WJ Steenkamp, 27 Dawid Kellerman, 28 Sydney Tobias;

Começou a Currie Cup na África do Sul

Enquanto isso, o rugby sul-africano viveu o início de seu campeonato nacional, desfalcado de atletas dos Springboks e com os Bulls usando seu time B. A surpresa foi o Mpumalanga Pumas, que venceu os Lions na estreia por contundentes 39 x 10.





Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Pumas 39 x 10 Lions

Griquas 16 x 30 Sharks

Bulls 24 x 48 Western Province

Equipe Cidade principal Jogos Pontos Pumas Nelspruit 1 5 Western Province (Stormers)* Cidade do Cabo 1 4 Sharks Durban 1 4 Cheetahs Bloemfontein 0 0 Bulls Pretória 1 0 Griquas Kimberley 1 0 Lions Joanesburgo 1 0

*Na Currie Cup, os Stormers assumem a marca tradicional "Western Province"



- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados = Semifinais;

- 7º colocado = Repescagem de Promoção/Rebaixamento contra o campeão da 2ª divisão;