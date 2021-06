Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O sábado foi também de Six Nations M20 na Europa, com a rodada de abertura tendo no centro das atenções o Le Crunch, Inglaterra contra França. Por conta da pandemia, todos os 3 jogos rolaram em Cardiff, garantindo isolamento dos times.

A França fez um primeiro tempo dominante e abriu 3 tries de frente com uma tripleta (3 tries) do ponta Nelson Epee, em 20 minutos irradiantes da linha azul. No entanto, a Inglaterra dominou o segundo tempo e virou brilhantemente. O asa Lucas Brooke, ohooker Sam Riley, Orlando Bailey, o ponta Arthur Relton e novamente Lucas Brooke novamente fizeram o tries da impressionante virada

Catch up on all the highlights from our first match of the @sixnationsU20 championship 🏆 pic.twitter.com/JPgg2Q6qMN — England Rugby (@EnglandRugby) June 19, 2021



A atual campeão Irlanda fez o dever de casa e se impôs sobre a Escócia por 38 x 07 implacáveis. Jogo de 5 tries a 1 para os verdes, com direito a 4 tries não respondidos no segundo tempo.

- Continua depois da publicidade -



Já o dono da casa Gales derrotou a Itália por 25 x 08, num jogo de apenas um try para cada lado, mas no qual os galeses se valeram da série de penais cedidos pelos italianos. No fim, Gales ainda teve um drop goal com Sam Costelow.





U20s Six Nations – Six Nations M20

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 38 x 22 França🇫🇷

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia 07 x 38 Irlanda☘️

🇮🇹Itália 08 x 25 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Seleção Jogos Pontos Irlanda 1 5 Inglaterra 1 5 Gales 1 4 França 1 0 Escócia 1 0 Itália 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;