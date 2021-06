Tempo de leitura: 5 minutos

Nova marca para uma liga expandida. O PRO14 vai passar a se chamar United Rugby Championship, o United Rugby. A competição de franquias de Irlanda, Gales, Escócia e Itália ganhará a partir de setembro a participação dos 4 grandes times da África do Sul e foi remodelada mais uma vez.

De Liga Céltica a United Rugby

Em 1995 o rugby se tornou profissional no mundo e para países como Irlanda, Gales e Escócia a competição com o rugby inglês e francês, mais rico, se tornou um desafio. Em 2001, os três países uniram forças e criaram uma liga unificada, a Celtic League (Liga Céltica).

A Celtic League se expandiu em 2010 e passou a contar com times italianos e a competição passou a ser conhecida como PRO12 em 2011. Já em 2017 duas equipes da África do Sul entraram para a liga, que se tornou PRO14.

Essas duas equipes sul-africanas (Cheetahs e Kings) foram excluídas em 2020, com a pandemia, e darão lugar em 2021 para as quatro maiores equipes da África do Sul: Bulls, Lions, Sharks e Stormers, que saíram do Super Rugby.

Até então, os times sul-africanos jogavam competição contra os times de Austrália, Nova Zelândia, Argentina e Japão, mas a parceria longa entre australianos, neozelandeses e sul-africanos acabou em meio à pandemia. Com isso, a África do Sul buscou se alinhar ao rugby europeu, que tem um fuso horário mais favorável para seus times e mais recursos financeiros.

Como funcionará o United Rugby?

O United Rugby 2021-22 começará em setembro e terá 16 times:

Leinster, Munster, Ulster e Connacht, da Irlanda ☘️ ;

; Cardiff, Dragons, Ospreys e Scarlets, de Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ;

; Glasgow e Edinburgh, da Escócia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ;

; Benetton e Zebre, da Itália 🇮🇹 ;

; Bulls, Lions, Sharks e Stormers, da África do Sul 🇿🇦 ;

Os 16 times jogarão 18 jogos na temporada regular, com os 8 primeiros colocados avançando às quartas de final.

Serão 2 jogos contra cada time seu país e 1 jogo contra os times dos demais países. Como Itália e Escócia têm apenas 2 times cada, os dois contarão como um país só.

A competição seguirá a temporada europeia, indo de setembro a junho.

África do Sul entra para a Heineken Champions Cup

Outra novidade é que os times da África do Sul poderão jogar a Heineken Champions Cup e a Challenge Cup, as copas europeias.

O United Rugby terá 8 vagas na Champions Cup de 2022-23. Terão vaga nela o melhor time da Irlanda, o melhor time de Gales, o melhor time da África do Sul, o melhor time entre escoceses e italianos e mais os 4 melhores times da classificação geral. Os demais 8 irão para a Challenge Cup.