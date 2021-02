Tempo de leitura: 1 minuto

O fundo de investimento (private equity) americano Silver Lake fez proposta de compra de 15% da New Zealand Rugby (a federação neozelandesa, o que incluiria a marca All Blacks, bem como as competição do país, como o Super Rugby Aotearoa) por 330 milhões de dólares (mais ou menos 1,77 bilhão de reais). A avaliação é de que a NZR tenha valor total de mercado de 2,2 bilhões de dólares (cerca de 11,8 bilhões de reais).

A Silver Lake já tem participação no UFC, no City Football Group (dono do Manchester City e suas filiais) e na Madison Square Garden Company (que gere a famosa arena de eventos de Nova York).

A compra ainda não foi confirmada, mas reforça o momento de interesse de fundos de investimento “private equity” no mercado do rugby, após a CVC fechar compra de parte da Premiership inglesa, do PRO16, estando em fase final de negociações no momento para a compra de 14,5% da Six Nations Ltd. A New Zealand Rugby seria a primeira federação nacional a fazer esse tipo de negócio, caso aceite a oferta.

- Continua depois da publicidade -

Fonte: Sportsmedia