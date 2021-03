Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Por muito pouco a Espanha não conquistou histórica vitória sobre a Geórgia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. O jogo, válido também pelo Rugby Europe Championship 2021 (o “Six Nations B”), foi em Madri e marcou a estreia dos espanhóis na competição desde ano, após folgarem na primeira rodada. Os Leões flertaram com a vitória no fim, mas não conseguiram o try crucial quando tiveram a posse de bola no fim e a vitória foi da Geórgia por 25 x 19, assegurando a liderança da competição aos Lelos.

O jogo começou com dois tries em questão de 6 minutos, um para cada lado. Primeiro, a linha georgiana funcionou e Jalagonia correu para o primeiro try do jogo, mas a resposta espanhola foi instantânea com try de Linklate, aproveitando erro da linha visitante. 10 x 10 foi o marcador no primeiro tempo.

A segunda etapa começou com a Geórgia marcando try em contra-ataque com Tabutsadze, para provar que também é perigosa na linha. A Espanha respondeu com Linklater nos penais, punindo uma Geórgia que não foi dominante no contato como o esperado. No entanto, a Espanha leu o jogo de modo errado, atacando menos do que deveria com sua linha, onde teria maior vantagem.

As chances perdidas se acumularam do lado dos Leões e os Lelos os puniram fatalmente aos 66′ com try de maul com o veterano Bregvadze. No fim, Linklater ainda chutou penal para dar o bônus defensivo aos espanhóis, mas o nervosismo levou os Leões aos erros novamente no fim. 25 x 19, números finais.



No dia 20 de março, o desafio da Geórgia é de novo fora de casa contra a rival Rússia, ao passo que a Espanha visitará a Romênia no mesmo dia.

Espanha 19 x 25 Geórgia, em Madri

Árbitro: Pierre Brousset (França)

Seleção Jogos Pontos Geórgia 2 9 Romênia 2 5 Rússia 1 4 Espanha 1 1 Portugal 2 1 Bélgica/Países Baixos* 0 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



*Bélgica e Países Baixos ainda definirão quem disputará a competição;

- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;