ARTIGO COM VÍDEO – Neste domingo, Geórgia e Romênia fizeram o grande clássico do “Six Nations B”, o Rugby Europe Championship, que também é parte das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. O jogo foi em Tbilisi, capital georgiana, com direito a retorno de público ao estádio Locomotive e vitória da Geórgia por 28 x 17.



O primeiro try do jogo veio em penal try para os georgianos em maul, já provando que o duelo dos dois mais fortes packs do “Six Nations B” novamente pendia a favor dos Lelos. Porém, a Geórgia foi reduzida a 14 homens por vermelho para Mamukashvili e quem falou mais alto na sequência foi o maul romeno, que chegou a seu try com Gorin. Abzhandadze manteve a Geórgia na frente com 2 penais, levando o placar ao intervalo em 13 x 07 para os anfitriões.

Apesar do homem a menos, a Geórgia seguiu melhor e marcou seu segundo try no começo do segundo tempo em linda jogada de sua linha, com Gigashvili.

A Romênia ainda manteve o placar próximo com outro try de maul, finalizado por Capatana, mas o dia era dos Lelos, que arrancaram try crucial com Tabudsadze, após rápida cobrança de penal do scrum-half Aprasidze, imprimindo velocidade ao jogo.

Apesar da vantagem numérica romena, quem soube jogar pelos espaços e imprimir velocidade ao jogo quando necessário foi o time georgiano, que segue como amplo favorito ao título e à classificação ao Mundial. No fim, Babunashvili ainda chutou drop goal para os Lelos. Placar final de 28 x 17.

A competição retorna apenas em junho, com a Geórgia encarando o vencedor de Bélgica e Países Baixos no dia 26 ou 27. A Romênia, vice líder, volta a campo também contra Bélgica ou Países Baixos entre os dias 3 e 4 de julho.

A Copa Antim

A partida deste domingo ainda valia a posse da Copa Antim, o troféu dado ao vencedor do jogo anual entre Geórgia e Romênia, vencido pela Geórgia pelo 4º ano seguido. O nome da taça vem do filósofo e teólogo georgiano Antim, o Íbero, que viveu no século XVIII e foi bispo na Valáquia (Romênia). Antim é importante tanto para os georgianos como para os romenos por seu trabalho na difusão de imprensa na Geórgia e na adoção da língua romena como oficial na igreja na Valáquia, como afirmação da nacionalidade romena em momento de domínio Turco-Otomano na região.

Geórgia 28 x 17 Romênia, em Tbilisi – Antim Cup

Árbitro: Paulo Duarte (Portugal)

Seleção Jogos Pontos Geórgia 4 18 Romênia 4 9 Portugal 3 5 Rússia 2 4 Espanha 3 2 Bélgica/Países Baixos* 0 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



*Bélgica e Países Baixos ainda definirão quem disputará a competição;

- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;