Tempo de leitura: 2 minutos

Nesse sábado, o Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, receberá a edição 2021 do Rugby Sevens dos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros), da CBDU (a Confederação Brasileira do Desporto Universitário). Será a primeira competição oficial de Rugby Union (uma vez que Rugby Sevens é uma modalidade do Rugby Union) disputada em 2021 no Brasil.

Serão 2 equipes femininas e 3 equipes masculinas disputando a competição. Entre as mulheres, duelam as goianas do Universo (Vila Nova – Goianos Rugby Clube) e as cearenses do Uniateneu (Asa Branca Rugby Clube). Já entre os homens irão a campo os goianos da UFG (Xavantes Rugby), os tocantinenses da UFT e os cearenses do Uniateneu (Asa Branca).

Sábado, dia 22/05

13h30 – UFT x Uniateneu (Masculino)

14h10 – Universo x Uniateneu (Feminino)

14h50 – UFG x Perdedor de UFT/Uniateneu (Masculino)

15h30 – Uniateneu x Universo (Feminino)

16h10 – UFG x Vencedor de UFT/Uniateneu (Masculino)

16h50 – Universo x Uniateneu (Feminino)

17h30 – 1º colocado x 2º colocado (Masculino)

COVID-19

De acordo com a organização:

“Considerando as atuais circunstâncias relacionadas ao COVID-19, a CBDU adotou os seguintes protocolos e recomendações:

• O participante no ato do seu credenciamento no evento, deverá realizar o teste de covid, disponibilizado pela organização;

• Entregar o Termo Individual de Consentimento Livre e Esclarecido de todos os integrantes da equipe/delegação;

• Medir a temperatura ao entrar em áreas de competição ou do Comitê Organizador;

• Usar obrigatoriamente a máscara de proteção facial, em todas as áreas de competição e demais locais do evento com exceção do momento de jogo;

• Antes de ingressar na área de competição, realizar higienização de mãos e braços com álcool gel;

• Manter distanciamento social;

• Realizar hidratação individual e não compartilhar pertences pessoais;

• Realizar reuniões de equipe apenas em locais abertos e respeitando o distanciamento social;

• Não utilizar vestiários;”