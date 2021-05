Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa repartiu sua 19ª rodada em duas. Foram três jogos entre sexta e sábado e outro três entre segunda e terça. O complemento da jornada foi especialmente importante, com líder e vice líder indo a campo.

O líder Bristol Bears já havia garantido matematicamente sua classificação às semifinais, mas novamente impressionou e manteve frente de 8 pontos sobre o vice líder Exeter Chiefs e 12 pontos sobre o terceiro colocado Sale Sharks. Os Bears venceram na segunda-feira o Gloucester em clássico do West Country por 39 x 07. Foi um “passeio” dos Bears, que chegaram a ter dois tries anulados no primeiro tempo – e mesmo assim se impuseram no segundo tempo. Foram 7 tries para Bristol, com Charles Piutau cruzando o in-goal 2 vezes, enquanto Sinckler, Malins, Earl, Hughes e Radradra também marcaram os seus.



Ainda na segunda-feira, o quinto colocado Northampton Saints sofreu uma derrota que deve se provar fatal em sua luta por classificação às semifinais. Os Saints caíram por 18 x 10 diante do Newcastle Falcons e agora estão 11 pontos abaixo do quarto colocado Harlequins, com apenas 15 pontos em disputa. Radwan e Obonna marcaram os tries decisivos dos Falcons no segundo tempo.



Na terça-feira, foi a vez do Exeter Chiefs ir a campo e derrotar o London Irish por 31 x 12. O resultado classificou matematicamente os Chiefs às semifinais e eliminou matematicamente o London Irish da luta pelo G4. O terceira linha Sam Simmonds foi outra vez destaque por Exeter marcando uma tripleta (3 tries), ao passo que seu irmão Joe Simmonds e O’Flaherty marcaram os demais tries.





Super League também teve ação

O Rugby League (o rugby de 13 atletas) inglês também teve ação na segunda-feira e manteve seus dois melhores times invictos: o St. Helens Saints, que bateu o Salford Red Devils, e o Wigan Warriors, que derrotou o Leigh Centurions.













Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

London Irish 12 x 31 Exeter Chiefs

Bristol Bears 39 x 07 Gloucester

Newcastle Falcons 18 x 10 Northampton Saints

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 19 76 Exeter Chiefs Exeter 19 68 Sale Sharks Salford (Manchester) 19 64 Harlequins Londres 19 61 Northampton Saints Northampton 19 50 Leicester Tigers Leicester 19 44 London Irish Londres 19 43 Wasps Coventry 19 42 Bath Bath 19 42 Newcastle Falcons Newcastle 19 39 Gloucester Gloucester 19 36 Worcester Warriors Worcester 19 22

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento

Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Leeds Rhinos 15 x 13 Wakefield Wildcats

Leigh Centurions 16 x 30 Wigan Warriors

Castleford Tigers 22 x 16 Hull KR

Hull FC 10 x 27 Catalans Dragons

Warrington Wolves 20 x 26 Huddersfield Giants

St. Helens Saints 28 x 00 Salford Red Devils

Clubes Cidade Jogos Pontos St. Helens Saints St. Helens 6 12 Wigan Warriors Wigan 6 12 Catalans Dragons Perpignan (França) 6 10 Castleford Tigers Castleford 6 8 Warrington Wolves Warrington 6 7 Hull FC Kingston-upon-Hull 6 7 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 6 6 Huddersfield Giants Huddersfield 6 4 Leeds Rhinos Leeds 6 4 Salford Red Devils Salford 6 2 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 6 0 Leigh Centurions Leigh 6 0

Vitória = 2 pontos;

Empate = 1 ponto;

Derrota = 0 pontos;



- 1º e 2º colocados = semifinais;

- 3º ao 6º colocados = repescagens para as semifinais;

- 12º colocado = rebaixamento