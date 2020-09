Tempo de leitura: 1 minuto

No dia 03 de outubro, a Cidade do Cabo receberá o inédito Springboks Showdown, o jogo das estrelas da África do Sul. As duas equipes que se enfrentarão serão os Springboks Green, conduzidos pelo treinador Rassie Erasmus (campeão do mundo de 2019 e agora Diretor de Rugby da federação), e os Springboks Gold, liderados pelo treinador Jacques Nienaber (novo treinador dos Springboks).

Springboks Green:

Avançados: Ox Nche (Sharks), Thomas du Toit (Sharks), Trevor Nyakane (Bulls), Luan de Bruin (Cheetahs), Bongi Mbonambi (Stormers), Schalk Erasmus (Stormers), JD Schickerling (Stormers), Hyron Andrews (Sharks), Oupa Mohoje (Cheetahs), Siya Kolisi (Stormers), Arno Botha (Bulls), Duane Vermeulen (Bulls), Junior Pokomela (Cheetahs), Juarno Augustus (Stormers);

Linha: Sanele Nohamba (Sharks), Embrose Papier (Bulls), Elton Jantjies (Lions), Manie Libbok (Bulls), François Steyn (Cheetahs), Wandisile Simelane (Lions), Jeremy Ward (Sharks), Seabelo Senatla (Stormers), Yaw Penxe (Kings), Gianni Lombard (Lions), Malcolm Jaer (Cheetahs);

Springbok Gold:

Avançados: Steven Kitshoff (Stormers), Dylan Smith (Lions), Frans Malherbe (Stormers), Ruan Dreyer (Lions), Scarra Ntubeni (Stormers), Dylan Richardson (Sharks), Salmaan Moerat (Stormers), Marvin Orie (Lions), Jason Jenkins (Bulls), Marco van Staden (Bulls), Nizaam Carr (Bulls), Sikhumbuzo Notshe (Stormers), Vincent Tshituka (Lions), James Venter (Lions);

Linha: Herschel Jantjies (Stormers), Jaden Hendrikse (Sharks), Damian Willemse (Stormers), Curwin Bosch (Sharks), Rikus Pretorius (Stormers), Lukhanyo Am (Sharks), Werner Kok (Sharks), Manuel Rass (Lions), Sergeal Petersen (Stormers), Rosko Specman (Bulls), Warrick Gelant (Stormers);