Tempo de leitura: 1 minuto

As Gurias do Rugby farão nessa quarta uma rodada de conversa com representantes dos times do RS que não participaram das últimas edições do CGR7’s, mas ajudaram a escrever a história do rugby feminino no RS.

Na Roda de Conversa #9 – Times do RS, receberemos Drika Zimmermann (Lanceiros Negros); Daniela Bagatini (Atlântico Sul); Jaqueline Deon (Guasca Rugby). Esta Conversa rolará dia 07 de outubro às 20:15hs.

Link da transmissão: https://youtu.be/JqBx1iqs9b4

- Continua depois da publicidade -

Quer entrar pro grupo de WhatsApp do Ciclo de Conversas? É só clicar no link: https://chat.whatsapp.com/IpNdc0Q26VGFA63Xv1Esv6