O terceira linha escocês Hamish Watson foi eleito nesta sexta o melhor jogador da edição 2021 do Six Nations.

Watson, de 29 anos, é o segundo escocês a ser nomeado o melhor do torneio desde o início do atual formato, em 2000. A nomeação premia a Escócia que conquistou sua primeira vitória sobre a Inglaterra em Londres desde 1983 e sua primeira vitória sobre a França em Paris desde 1999. O terceira linha marcou 1 try, carregou a bola 67 vezes para ganhar 321 metros e teve 55 tackles, com 100% de aproveitamento neles.