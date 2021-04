Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A Austrália já tem dois dos classificados ao mata-mata final de seu Super Rugby AU. Os Reds já estavam assegurados e nesta sexta-feira foi a vez dos Brumbies carimbarem classificação antecipada ao vencerem os Waratahs fora de casa por 24 x 22, mantendo o time de Sydney na lanterna e ainda sem vitórias nesta temporada. O final foi dramático, com a vitória dos Brumbies sendo garantida por conta de uma última conversão perdida pelos Waratahs.

Foi um primeiro tempo avassalador do time de Canberra, que marcou todos os seus 4 tries antes do intervalo. Banks, aos 4′, em linda corrida de mais de 40 metros, e Wright, na ponta, aos 14′, fizeram os dois primeiros da partida, mas os ‘Tahs chegaram a reagir com try aos 22′ de Johnson-Holmes, após infiltração de Jake Gordon. Porém, Muirhead, costurando a defesa, aos 26′, e Folau Faing’a, em maul, aos 34′, marcaram mais dois tries para os Brumbies.

O segundo tempo foi outro jogo, com os Waratahs dominando posse de bola e negando espaços aos Brumbies. Aos 65’, os ‘Tahs descontaram com try de Will Harrison, deixando o duelo em apenas 7 pontos de diferença. O fim do jogo foi de total pressão dos donos da casa, que aproveitaram cartão vermelho contra os Brumbies e cravaram o try que poderia ser do empate, já com o tempo esgotado, com Ramm. No entanto, Harrison foi infeliz na conversão e a vitória foi dos Brumbies, 24 x 22.

Os Waratahs folgarão no próximo fim de semana, ao passo que os Brumbies encararão os Reds, em jogaço pela liderança.

- Continua depois da publicidade -

22 24

Waratahs 22 x 24 Brumbies, em Sydney

Waratahs

Tries: Johnson-Holmes, Harrison e Ramm

Conversões: Harrison (2)

Penais: Harrison (1)

15 Jack Maddocks, 14 Alex Newsome, 13 Izaia Perese, 12 Lalakai Foketi, 11 James Ramm, 10 Will Harrison, 9 Jake Gordon (c), 8 Will Harris, 7 Carlo Tizzano, 6 Hugh Sinclair, 5 Max Douglas, 4 Jeremy Williams, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 David Porecki, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 Tom Horton, 17 Tetera Faulkner, 18 Darcy Breen, 19 Michael Wood, 20 Charlie Gamble, 21 Jack Grant, 22 Tane Edmed, 23 Mark Nawaqanitawase;

Brumbies

Tries: Banks, Wright, Muirhead e Fainga’a

Conversões: Lolesio (2)

15 Tom Banks, 14 Tom Wright, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Andy Muirhead, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White (c), 8 Pete Samu, 7 Tom Cusack, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Nick Frost, 3 James Slipper, 2 Folau Fainga’a, 1 Harry Lloyd;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Fred Kaihea, 18 Sefo Kautai, 19 James Tucker, 20 Rory Scott, 21 Ryan Lonergan, 22 Bayley Kuenzle, 23 Mack Hansen;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 6 24 Reds Brisbane 5 23 Rebels Melbourne 4 10 Force Perth 5 6 Waratahs Sydney 6 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;