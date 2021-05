Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Rivalidade consolidada. Após 2 título seguidas das Saracens em cima das Harlequins, 2021 viu um desfecho diferente no Premoer 15s, o Campeonato Inglês Feminino de Rugby XV. Jogando no campo neutro de Gloucester, as Harlequins finalmente venceram o clássico de Londres e garantiram o título inglês – o segundo de sua história, mas o primeiro com a marca Harlequins. 25 x 17 no jogo das titãs da Inglaterra.

A partida começou fora do script, com as Harlequins se impondo. Tuima abriu o placar com dois penais e a hooker destaque Amy Cockayne marcou o primeiro try do jogo com o poderoso maul das Quins aos 19′. A mesma jogada se repetiu aos 27′ com o segundo try de Cockayne abrindo 16 x 00 sobre as favoritas Saracens.

No entanto, antes do intervalo, o time do Norte de Londres reagiu com try no impacto de Marlie Packer, um dos destaques da terceira linha das Saracens. Porém, Tuima chutou mais um penal para as Quins antes da pausa.

Quins have a 12-point lead at the break. Don't miss the 2nd half, LIVE on https://t.co/CWGtvVVSnp / @btsport 1 HD or App.#Premier15s #Premier15sFinal 🏆 pic.twitter.com/GTDJlUtPdo — Allianz Premier 15s (@Premier15s) May 30, 2021



As Saracens cresceram no segundo tempo mesmo após o cartão amarelo a Bryony Cleall. Tuima chutou novo penal para as Quins, mas Paacker rompeu para mais um try das Saracens, mesmo com uma atleta a menos. Tudo mudou quando as Quins se viram reduzidas a 13 jogadoras por conta de dois amarelos seguidos, a Ward e Cockayne, abrindo oportunidade para a reação das Sarries.



A segunda linha candadense Sophie de Goede cravou o try que inspirava a reação rubronegra aos 56′, mas as Quins souberam segurar a pressão final e ainda arrancaram mais 3 pontos cruciais com outro penal de Tuima, que de fato puniu ao longo do jogo a indisciplina das Saracens. Fim de papo: 25 x 17 para as Harlequins, campeãs inglesas.

Saracens 15 x 25 Harlequins, em Gloucester

Lista de campeões ingleses femininos