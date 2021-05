Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A 3ª rodada do Super Rugby Trans Tasman se encerrou neste domingo com jogo isolado na Austrália entre os neozelandeses dos Highlanders e os australianos dos Rebels. O jogo deveria ter sido na Nova Zelândia, mas a impossibilidade dos Rebels viajarem (por conta de novas restrições para sua cidade, Melbourne) levou a mudança do evento para Sydney. Mesmo assim, a tendência de vitória kiwis seguiu e os Highlanders fizeram 42 x 27. No entanto, o time de Dunedin lamentou a perda do ponto bônus ofensivo, que pode ter sido fatal em sua luta por vaga na final da competição.



O primeiro tempo foi parelho. Os Highlanders abriram 14 x 00 com tries de Michael Collins e Tomkinson, mas os Rebels reagiram com Koroibete fazendo seu primeiro try na competição e Eloff fechando o primeiro tempo com o time de Melbourne em alta alcançando o segundo try. O placar de intervalo era de Highlanders 14 x 12.

O segundo tempo começou com os australianos se colocando em vantagem com penal de Worth, mas a resposta dos Highlanders não tardou, aproveitando o cartão amarelo a Uelese, dos Rebels. O penal try no scrum logo na sequência já devolveu os neozelandeses a frente e, com um homem a mais do lado dos ‘Landers, o momento se provou determinante, com Dickson e Nareki marcando os tries que encaminhavam a vitória kiwi. Gibbon respondeu com o terceiro try australianos, aos 61′ e, aos 77’, Koroibete marcou o quarto try australiano, eliminando as chances de bônus para os Highlanders. Harmon ainda fez mais um try para os kiwis, fechando o placar em 42 x 27.

42 27

🇳🇿Highlanders 42 x 27 Rebels🇦🇺, em Sydney

Highlanders

Tries: Collins, Tomkinson, Dickson, Nareki, Harmon e penal try

Conversões: Hunt (5)

15 Josh Ioane, 14 Patelesio Tomkinson, 13 Michael Collins, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Hugh Renton, 7 James Lentjes, 6 Shannon Frizell, 5 Josh Dickson, 4 Pari Pari Parkinson, 3 Siate Tokolahi, 2 Liam Coltman, 1 Ethan De Groot;

Suplentes: 16 Ash Dixon (cc), 17 Ayden Johnstone, 18 Jeff Thwaites, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Kazuki Himeno, 21 Kayne Hammington, 22 Ngatungane Punivai, 23 Billy Harmon;

Rebels

Tries: Koroibete (2), Eloff e Gibbon

Conversões: Toomua (2)

Penais: Worth (1)

15 George Worth, 14 Lachie Anderson, 13 Campbell Magnay, 12 Matt To’ouma (c), 11 Marika Koroibete, 10 Carter Gordon, 9 Joe Powell, 8 Isi Naisarani, 7 Michael Wells, 6 Rob Leota, 5 Trevor Hosea, 4 Ross Haylett-Petty, 3 Cabous Eloff, 2 Jordan Uelese, 1 Cameron Orr;

Suplentes: 16 James Hanson, 17 Matt Gibbon, 18 Lucio Sordoni, 19 Steve Cummins, 20 Richard Hardwick, 21 Frank Lomani, 22 Stacey Ili, 23 Andrew Kellaway;

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 3 15 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 3 15 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 3 14 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 3 13 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 3 10 Reds Austrália Brisbane 3 4 Brumbies Austrália Canberra 3 1 Force Austrália Perth 3 1 Waratahs Austrália Sydney 3 0 Rebels Austrália Melbourne 3 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;