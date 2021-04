Tempo de leitura: 1 minuto

Após o Governo da França vetar os clubes do país de jogarem contra clubes britânicos em janeiro, como medida de contenção da pandemia, a EPCR, entidade organizadoras das copas europeias de clubes, deverá cancelar as 2 rodadas restantes da fase de grupos da Heineken Champions Cup e da Challenge Cup. O motivo é a falta de datas para remarcar rodadas, por conta da realização dos jogos entre British and Irish Lions e Springboks em julho. A informação foi publicada na imprensa europeia e a confirmação oficial deverá ser publicada em breve pela entidade.

Com isso, o formato de disputas das duas competições será alterado. Na Heineken Champions Cup, os 8 primeiros colocados de cada grupo terão classificação para as oitavas de final, que serão disputadas em confrontos de jogo único entre os dias 2 e 4 de abril. As quartas de final serão nos dias 9 a 11 de abril, também em confrontos de jogos únicos, com as semifinais mantidas para 30 de abril e 1 e 2 de maio. A final será no dia 22 de maio.

Os confrontos das oitavas de final ainda serão oficialmente confirmados. A tabela de classificação da fase de grupos ficou a seguinte:

Clube Cidade País Jogos Pontos Oponentes Grupo A Leinster Dublin 2 10 Montpellier Northampton Wasps Coventry 2 10 Dragons Montpellier Bordeaux Bordeaux 2 9 Dragons Northampton La Rochelle La Rochelle 2 9 Bath Edinburgh Scarlets Llanelli 2 9 Bath Toulon Edinburgh Edimburgo 2 5 La Rochelle Sale Toulon Toulon 2 4 Sale Scarlets Sale Sharks Manchester (região) 2 1 Edinburgh Toulon Northampton Saints Northampton 2 1 Bordeaux Leinster Bath Bath 2 1 La Rochelle Scarlets Montpellier Montpellier 2 0 Leinster Wasps Dragons Newport 2 0 Bordeaux Wasps Grupo B Lyon Lyon 2 10 Glasgow Gloucester Racing Paris (região) 2 10 Connacht Harlequins Toulouse Toulouse 2 10 Exeter Ulster Munster Limerick 2 8 Clermont Harlequins Clermont Clermont-Ferrand 2 6 Bristol Munster Bristol Bears Bristol 2 6 Clermont Connacht Exeter Chiefs Exeter 2 5 Glasgow Toulouse Gloucester Gloucester 2 5 Lyon Ulster Ulster Belfast 2 3 Gloucester Toulouse Connacht Galway 2 1 Bristol Racing Harlequins Londres 2 0 Munster Racing Glasgow Warriors Glasgow 2 0 Exeter Lyon

Cada equipe enfrenta 2 oponentes em ida e volta na 1ª fase:



- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 8º colocados de cada grupo = Avançam às Oitavas de Final da Champions Cup (a confirmar);

E a Challenge Cup?

Não está certo ainda quais times avançariam às oitavas de final da Challenge Cup, a 2ª copa europeia. A primeira fase do torneio tem apenas 14 participantes. A classificação é a seguinte:

Clube Cidade País Jogos Pontos Oponentes London Irish Londres 2 10 Agen Pau Ospreys Swansea 2 10 Castres Worcester Cardiff Blues Cardiff 2 9 Newcastle Stade Fr. Leicester Tigers Leicester 2 9 Brive Bayonne Zebre Parma 2 6 Bayonne Brive Agen Agen 2 5 L. Irish Benetton Benetton Treviso 2 5 Stade Fr. Agen Pau Pau 2 4 Worcester L. Irish Newcastle Falcons Newcastle 2 4 Cardiff Castres Bayonne Bayonne 2 2 Zebre Leicester Worcester Warriors Worcester 2 2 Pau Ospreys Brive Brive-la-Gaillarde 2 1 Leicester Zebre Castres Castres 2 0 Ospreys Newcastle Stade Français Paris 2 0 Benetton Cardiff

