ARTIGO COM VÍDEOS – O URBA Top 12, o Campeonato de Buenos Aires, teve ação nesse sábado com sua segunda rodada coroando 5 times, que obtiveram suas segundas vitórias.

Com try do centro e abertura veterano Santiago Fernández, que defendeu os Pumas na Copa do Mundo de 2011, o Hindú é o único que acumulou sua segunda vitória bonificada, com um 25 x 18 sobre o Regatas Bella Vista.

O Newman impressionou com um 51 x 19 sobre o Buenos Aires C&RC, ao passo que o Alumni sofreu para vencer o San Luis, em La Plata, por 24 x 23. Enquanto isso, no clássico maior da rodada, o atual campeão SIC venceu fora de casa o Belgrano por 29 x 19.







URBA Top 12 – Campeonato de Buenos Aires

Belgrano 19 x 29 SIC

Regatas 18 x 25 Hindú

San Luis 23 x 24 Alumni

Los Tilos 32 x 26 Pucará

Buenos Aires C&RC 19 x 51 Newman

CASI 00 x 08 CUBA

Clube Cidade Jogos Pontos Hindú Don Torcuato 2 10 Newman Benavídez 2 9 SIC San Isidro 2 9 CUBA Villa de Mayo 2 9 Alumni Tortuguitas 2 8 Belgrano Buenos Aires 2 5 Los Tilos La Plata 2 4 San Luis La Plata 2 1 Pucará Burzaco 2 1 CASI San Isidro 2 0 Regatas Bella Vista Bella Vista 2 0 Buenos Aires C&RC San Fernando 2 0

- 1º ao 4º colocados = Semifinais

- 12º colocado = Rebaixamento;



- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;