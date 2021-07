Tempo de leitura: 5 minutos

Domingo decisivo para o rugby brasileiro! A Seleção Brasileira Masculina irá a campo em Montevidéu para encarar o Uruguai no último jogo da fase sul-americana das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, com transmissão da ESPN.

Para o Brasil, não há outra opção: é preciso vencer por 8 pontos de diferença ou mais. Mas, por quê?

Domingo tem #RugbyNaESPN com 🇺🇾Uruguai vs Brasil🇧🇷. É jogo decisivo para os #Tupis nas Eliminatórias pra #RWC2023: o Brasil precisa vencer por 8 pontos de diferença. Qual será o resultado? — Portal do Rugby (@portaldorugby) July 23, 2021



Chile, Brasil e Uruguai estão fazendo o triangular que define duas vagas no mata-mata das Américas, valendo duas vagas na Copa do Mundo. O Chile já está classificado ao mata-mata após vencer o Brasil e perder com bônus para o Uruguai, totalizando 5 pontos na classificação.

Agora, o Brasil tem 0 pontos na classificação e o Uruguai tem 4. O primeiro critério de desempate nas Eliminatórias é o confronto direto e isso significa que para o Brasil avançar à próxima fase basta derrotar o Uruguai sem conceder bônus ao oponente. Ou seja, para evitar que o Uruguai saia de campo classificado, o Brasil precisará de uma vitória com pelo menos 8 pontos de diferença e com os uruguaios fazendo no máximo 3 tries.

O problema é que o Brasil não vence o Uruguai desde 1964 – ou, pior, não vence o Uruguai em Montevidéu desde 1953 em jogos considerados oficiais. Um tabu desconfortável.

O que esperar do duelo?

A história de Brasil contra Uruguai é de superioridade uruguaia, sim, mas recentemente o Brasil teve seus momentos de flerte com a vitória. O último deles foi em 2020, quando foi ao intervalo vencendo os uruguaios em Montevidéu, antes de levar a virada no segundo tempo.

Os Teros não encantaram no jogo de domingo passado contra o Chile e quase foram derrotados em casa, mesmo tendo trazido 9 atletas que atuam na Europa e América do Norte para o jogo. O Uruguai teve pouca criatividade com a bola em mãos para criar espaços na defesa chilena, mas se valeu de formações sólidas, um poderoso maul – que assusta o torcedor brasileiro – e de uma capacidade defensiva invejável.

O Brasil teve tempo para trabalhar desde a derrota para o Chile. Naquela partida, os Tupis tiveram um bom primeiro tempo, apostando novamente em drop goal para pontuar quando dentro das 22 e mostrando força no breakdown, com alguns turnovers importantes. Outra vez, a qualidade de Maranhão na ponta foi explorada por Josh com chute cruzado para try brasileiro. No entanto, o rendimento ofensivo do Brasil voltou a deixar a desejar, com a equipe criando pouco e, ao se ver sem posse de bola no segundo tempo, foi incapaz de reverter a situação.

O Uruguai não será diferente do Chile de uma semana atrás. A força uruguaia no jogo de contato e a capacidade de negar espaços ao Brasil imporá grande desafio aos Tupis, que precisarão de um jogo defensivamente perfeito para saírem de campo classificados.

Times escalados

Os Teros tiveram poucas alterações no time que bateu o Chile por 15 x 10. O hooker artilheiro Kessler é desfalque, sendo substituído por Pujadas, que também é competente nos mauls. Manuel Diana, do Toronto Arrows (MLR), volta ao time com a camisa 8, com Ardao sendo deslocado para 6 e Lamanna deixando o XV titular. Na linha, a única troca é a Arcos Pérez entrando para o lugar de Inciarte no centro.

O time uruguaio, do técnico argentino Esteban Meneses, é poderoso, mesclando nomes fortes do Peñarol com atletas que atuam na França – mais precisamente a dupla de 9 e 10, Ormaechea e Berchesi, o pilar Sanguinetti e o poderoso segunda linha Leindekar – e nomes da Major League Rugby – Mieres, sempre definidor no fundo, e o segunda linha Dotti, que formará uma dupla temível com Leindekar, além de Diana. A profundidade do elenco uruguaio também é evidente, com Magno (igualmente da MLR) como opção para a terceira linha.

Já os Tupis tiveram um mundo de trocas, após os trabalhos das últimas duas semanas. Na primeira linha, Jardel e Leonel ganharam as vagas de pilares titulares para formarem com Nelson, hooker titular. A segunda linha terá Dell’Acqua começando ao lado de Paganini, com Gelado indo para a terceira linha e deixando Adrio no banco. Com isso, o trio será Gelado, Nego e Buda, que tiveram destaque na SLAR. Jardel, Dell’Acqua e Nelson juntos de titulares serão importantes para scrums e mauls.

Na linha, o técnico Fernando Portugal perdeu Maranhão, lesionado, e reconduziu Robert como titular, mas agora como camisa 11. A camisa 14 será de Daniel Sancery, que deixará a 15 com Zé, outro retorno importante, deixando Massari de fora dos 23. Por sua vez, Rauth tomou de Felipinho a camisa 9 titular. A comissão técnica dos Tupis sabe bem o tamanho do desafio físico contra os uruguaios e dos riscos da indisciplina, bem como é ciente da necessidade de ousar mais com a bola em mãos no ataque, a fim de criar os espaços. Que o Brasil tentará algo fora da caixa na linha, sobretudo no começo da partida, já é esperado e vem sendo a marca de Portugal no comando da equipe. A questão é se os Tupis serão capazes de tomarem as melhores decisões no jogo do começo ao fim.

25/07 – 16h00 (horários de Brasília) – 🇺🇾Uruguai x Brasil🇧🇷, em Montevidéu – ESPN AO VIVO

Árbitro: Andrea Piardi 🇮🇹 / Assistentes: Gonzalo De Achaval 🇦🇷 ; Gianlucca Gnacchi 🇮🇹 / TMO: Marcelo Pilara 🇦🇷;

História: 29 jogos, 26 vitórias do Uruguai🇺🇾 e 3 vitórias do Brasil🇧🇷. Último jogo: 🇺🇾Uruguai 42 x 20 Brasil🇧🇷, em 2019 (Sul-Americano);

*O jogo de 2020, 🇺🇾Uruguai 25 x 17 Brasil🇧🇷, não conta para as estatísticas porque foi oficialmente disputado por Brasil XV e Uruguai XV;

🇺🇾Uruguai: 15 Rodrigo Silva, 14 Gastón Mieres, 13 Felipe Arcos Pérez, 12 Andrés Vilaseca (c), 11 Nicolás Freitas, 10 Felipe Berchesi, 9 Agustín Ormaechea, 8 Manuel Diana, 7 Santiago Civetta, 6 Manuel Ardao, 5 Manuel Leindekar, 4 Ignacio Dotti, 3 Diego Arbelo, 2 Guillermo Pujadas, 1 Mateo Sanguinetti;

Suplentes: 16 Juan Echeverría, 17 Ignacio Péculo, 18 Matías Benítez, 19 Franco Lamanna, 20 Diego Magno, 21 Eric Dosantos, 22 Felipe Etcheverry, 23 Federico Favaro;

🇧🇷Brasil: 15 Lucas “Zé” Tranquez, 14 Daniel Sancery, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Robert Tenorio, 10 Josh Reeves, 9 Douglas Rauth, 8 André “Buda” Arruda, 7 Matheus “Nego” Cláudio, 6 Cléber “Gelado” Dias, 5 Gabriel Paganini, 4 Matteo Dell’Acqua, 3 Jardel Vettorato, 2 Wilton “Nelson” Rebolo, 1 Leonel Moreno;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” Souza, 17 Lucas Abud, 18 Matheus “Blade” Rocha, 19 Adrio de Melo, 20 Arthur Bergo, 21 Felipinho Gonçalves, 22 Lucas Spago, 23 Laurent Bourda-Couhet;