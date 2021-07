Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Há 68 anos, o Brasil conquistava sua única vitória oficial na história contra o Uruguai em solo uruguaio, em amistoso encerrado em 3 x 0 no campo do Montevideo Cricket. No ano seguinte, em 1964, a Seleção Brasileira de Rugby derrotou o Uruguai no SPAC (em São Paulo) naquela que é até hoje a única vitória do Brasil sobre os uruguaios num torneio oficial. Um 15 x 08, com tries brasileiros de Diego Bush, 2 vezes (o try valia 3 pontos), e 3 penais de Michael Truscott. Desde então, mais nenhuma vitória foi conquistada, mas os Tupis chegaram a flertar com o feito.

Com Brasil vs Uruguai decisivo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 se aproximando, vamos relembrar momentos quando os Tupis flertaram com o sucesso contra os Teros?

2010 – Um novo capítulo era aberto

O Brasil estava “acostumado” a derrotas pesadas diante do Uruguai. No entanto, a vitória sobre o Paraguai em 2008 devolvia confiança à seleção brasileira em jogos contra os rivais mais fortes da América do Sul.Em 2010, o Brasil foi superado pelo Uruguai por 26 x 10, no Chile, em jogo que o Brasil foi para o intervalo perdendo por apenas 8 x 0. Daniel Gregg fez o try no segundo tempo que deixava um gosto de evolução na seleção brasileira. Esse jogo deu impulso para novo feito dois anos depois.

2012 – Os Tupis sonharam em Santiago

Em 2012, os Tupis fizeram um jogo inesquecível no CARR La Reina, em Santiago, perdendo por apenas 27 x 15. A partida teve até uma inédita cobertura do Portal do Rugby direto do Chile, numa época que não tinha Tupis na TV em jogos no exterior.

Daniel “Nativo” Danielewicz e Daniel Gregg cruzaram o in-goal para o Brasil e aos 75′ minutos daquela batalha o Brasil pressionava pela vitória. No entanto, Diego Magno marcou um try que doeu na alma dos Tupis, dando a vitória aos Teros.

2016 – Um jogo épico em Barueri

“Vacinado” contra o Brasil, o Uruguai exerceu sua superioridade nos anos seguintes, mas em 2016 a criação do Americas Rugby Championship renovara as esperanças brasileiras, agora comandados pelo técnico Rodolfo Ambrosio. Em Barueri, Brasil e Uruguai travaram uma épica batalha, encerrada numa vitória sofrida como nunca da parte dos Teros: 33 x 29.

Os Tupis marcaram seus tries com Monstro, logo aos 10′, e Daniel Sancery, aos 57′, com David Harvey (lembra dele?) marcando 5 penais. Porém, o Uruguai teve um final avassalador e marcou 3 tries nos 20 minutos finais, com Arata, Kessler e Lamanna, para assegurar o triunfo. 33 x 29. Kessler e Lamanna estarão em campo nesse domingo pelo Uruguai.

2018 – Primeiro tempo parecia um “Milagre do Pacaembu”

A próxima vez que o Uruguai se viu realmente em apuros diante dos Tupis foi em 2018, no Pacaembu. Naquele dia, o torcedor brasileiro viu os melhores 40 minutos do Brasil contra os Teros em mais de 50 anos. De Wet e Felipe Sancery marcaram 2 tries no primeiro tempo que davam vantagem no intervalo de 18 x 03 para o Brasil. No entanto, os Teros foram brilhantes na segunda etapa, marcaram 3 tries (com Kessler, Magno e Inciarte) sem resposta e viraram o placar para dolorosos 27 x 18, com Inciarte fazendo o try da vitória aos 70′.



2020 – Em meio à pandemia, quase um feito histórico

No ano passado, Uruguai e Brasil duelaram pelo Sul-Americano em jogo que não conta para as estatísticas oficiais, mas entra sim para a memória de atletas e torcedores. Mesmo em meio à pandemia, o Brasil foi sólido e caiu por apenas 25 x 17, naquele que foi o melhor jogo brasileiros em solo uruguaio desde a vitória em 1963 em amistoso. Isso porque os brasileiro foram ao intervalo no Estado Charrua, em Montevidéu, vencendo por 12 x 09. O Brasil cedeu penais para Favaro colocar o Uruguai em vantagem, mas, aos 63′, o try de Yan fez os brasileiros flertarem com a vitória. Entretanto, aos 70′ que veio o golpe fatal em try de maul finalizado por Pujadas.