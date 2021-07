Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Um duelo que só ocorre de 12 em 12 anos. A Cidade do Cabo, na África do Sul, foi o palco para a série de 2021 entre British and Irish Lions, a seleção dos melhores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda, e Springboks, a seleção sul-africana atual campeã do mundo. O primeiro jogo da série de três partidas foi intensa, com os Lions se provando capazes de igualarem os Springboks no jogo de contato e garantirem os penais cruciais para uma vitória por 22 x 17. Com isso, o segundo jogo, no dia 31, será de vitória obrigatória para a África do Sul.

O jogo começou com os Springboks impondo muita pressão física e abrindo 3 x 0 com penal chutado por Pollard. O abertura sul-africano ampliou para 6 x 0 pouco depois, mas o galês Dan Biggar respondeu na mesma moeda para os Lions, aos 19′. O primeiro momento foi de superioridade dos Boks no breakdown e os penais se somaram, com Pollard arrematando mais 2 para os sul-africanos, que impunham muita dificuldade à defesa vermelha. Biggar e Daly, por outro lado, desperdiçaram 2 penais para os Lions e o jogo foi ao intervalo em Boks 12 x 03.

O que desagradou os Boks no primeiro tempo foi sua primeira linha e as trocas aconteceram. Porém, quem brilhou antes foi o pack vermelho, com o inglês Cowan-Dickie fazendo o que sempre faz pelo Exeter Chiefs: try em maul, aos 43′.

A resposta sul-africana, no entanto, foi imediata. Primeiro, Willie Le Roux teve try anulado em belo contra-golpe, com Le Roux sendo julgado impedido após chute de Lukhanyo Am. Na sequência, contudo, os Springboks encontraram seu try, em outra ação que teve que passar pela arbitragem de vídeo. Mapimpi tabelou com Piet-Steph Du Toit e o terceira linha (eleito melhor do mundo em 2019) deixou a bola escapar, mas o movimento não foi entendido como knock-on e a bola sobrou para o try de Faf de Klerk.



Os Lions, no entanto, tiveram um segundo tempo superior e foram acumulando penais, com Biggar arrematando nada menos que 9 pontos num espaço de 10 minutos, garantindo a virada no placar contra uma atônita África do Sul que ia pecando na disciplina. Duhan van der Merwe ainda deu susto nos Boks quase encontrando o try que seria fatal a favor dos Lions, mas foi seguro em cima do in-goal após varar a linha verde.

Aos 64′, os Boks ainda lamentaram penal desperdiçado por Pollard e, aos 71′, veio momento capital do jogo, com Damian De Allende caindo no in-goal para o que poderia ser o try da vitória sul-africana, após dois chutes de Am e Mapimpi. No entanto, no nascimento da jogada, Kolbe cometeu um knock-on, que levou a arbitragem de vídeo a invalidar outro try verde.

Os Boks sentiram o golpe e ainda cederam um penal final para Owen Farrell garantir a vitória dos Lions: 22 x 17. O jogo se encerrou com um saldo de 55% de domínio territorial para os Lions, que inverteram no segundo tempo situação que era favorável aos Boks na primeira etapa. Os Lions ganharam mais turnovers e cederam menos penais, fazendo a diferença nos detalhes.

🇿🇦África do Sul 17 x 22 British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo

Árbitro: Nic Berry 🇦🇺 🇿🇦 África do Sul

Try: De Klerk

Penais: Pollard (4)