ARTIGO COM VÍDEO – O favoritismo era da Inglaterra e ele se confirmou. Porém, a Rosa fez um segundo tempo ruim contra a Itália em Londres e só se impôs de fato na segunda etapa, vencendo por 41 x 18 pela 2ª rodada do Six Nations.



O jogo começou ruim para a Inglaterra, que viu a Itália marcou o primeiro tempo em bela jogada na ponta com Monty Ioane. Porém, os ingleses descontaram com penal chutado por Farrell logo depois e viraram o placar aos 14′ com try de Jonny Hill, em pressão que nasceu a partir de um knock-on que a arbitragem deixou passar.

Ainda assim, a Inglaterra seguiu sofrendo no breakdown e a Itália manteve-se na cola com penal chutado por Garbisi aos 20′. Carlo Canna ainda salvou a Itália anulando o que seria um try inglês na corrida, mas os ingleses souberam controlar a posse de bola na reta final da primeira etapa e marcaram novo try com Anthony Watson, finalizando com corrida na negativa a rápida troca de passes. O golpe fatal contra os italianos veio aos 41′, antes da pausa, com Jonny May marcando try acrobático na ponta.

O segundo tempo começou com Garbisi descontando com novo penal para os Azzurri, mas ele próprio cometeu erro fatal aos 50′, com Watson interceptando passe do abertura azul, que parecia conduzir a Itália à reação.

O try matou a Itália, que viu a Inglaterra liquidar a fatura com try aos 60′ no pick and go de Jack Willis. Os italianos ainda tiveram um momento de brilho com lindo try de Tommaso Allan, após infiltração de Varney e offload de Mori. No entanto, Daly respondeu dando números finais com try para a Inglaterra na ponta. 41 x 18, placar final.

Não há rodada do Six Nations no próximo fim de semana. A Itália recebe a Irlanda no dia 27 e a Inglaterra visita Gales no mesmo dia.

41 18

Inglaterra x Itália, em Roma



Árbitro: Mike Adamson (Escócia)

Inglaterra

Tries: Watson (2), Hill, May, Willis e Daly

Conversões: Farrell (4)

Penais: Farrell (1)

15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Henry Slade, 12 Owen Farrell (c), 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Courtney Lawes, 5 Jonny Hill, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Jamie George, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Charlie Ewels, 20 Ben Earl, 21 Jack Willis, 22 Dan Robson, 23 Max Malins;

Itália

Tries: Ioane e Allan

Conversões: Allan (1)

Penais: Garbisi (2)

15 Jacopo Trulla, 14 Luca Sperandio, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Carlo Canna, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Michele Lamaro, 7 Johan Meyer, 6 Sebastian Negri, 5 David Sisi, 4 Marco Lazzaroni, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi, 1 Andrea Lovotti;

Suplentes: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Danilo Fischetti, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Niccolò Cannone, 20 Federico Ruzza, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Tommaso Allan, 23 Federico Mori;

Seleção Jogos Pontos Gales 2 9 Inglaterra 2 6 França 1 5 Escócia 2 5 Irlanda 1 1 Itália 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;