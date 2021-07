Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A terça-feira na Europa foi de ação pelo Six Nations M20, com Gales recebendo a última rodada da edição 2021. A Inglaterra ergueu a taça e conquistou o Grand Slam (5 vitórias em 5 jogos) ao bater a Itália por duros 27 x 17.

Os ingleses foram superiores durante todo o jogo e abriram frente com tries de Bailey e Bates no começo do embate. Relton fez mais um na volta do intervalo, mas a Itália reagiu no segundo tempo com tries de Neculai e Di Bartolomeo, flertando com a virada. A reação acabou durando pouco e, com dois amarelos contra os italianos, Relton marcou o try da vitória e do título inglês.



A França ficou com o segundo lugar após derrotar a Irlanda num jogão de 34 x 28, lá e cá, de 4 tries a 3 para os franceses. O try crucial dos azuis saiu aos 66′ com Bielle-Biarrey.



Por fim, Gales condenou a Escócia à colher de pau ao vencer por 32 x 24, em jogo empolgante de 5 tries a 3.



Ao todo, a Inglaterra tem 6 títulos, quebrando o jejum que vinha desde 2017. O segundo maior campeão é a França, com 3, seguido da Irlanda, com 2, e de Gales, com 1.

5ª rodada

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 27 x 17 Itália🇮🇹 ☘️Irlanda 28 x 34 França🇫🇷 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia 24 x 32 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 5 28 França 5 19 Irlanda 5 16 Gales 5 9 Itália 5 7 Escócia 5 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Tchéquia em festa no rugby

Já no último fim de semana, a Europa ainda viveu o encerramento da 2ª divisão do sevens da Rugby Europe, com Budapeste, na Hungria, recebendo o segundo e último torneio dos circuitos masculino e feminino.

A Bélgica venceu o torneio masculino e a Ucrânia o torneio feminino, com tchecos e tchecos sendo vice campeões da etapa. No geral, a Tchéquia ficou com o título nas duas categorias.

Rugby Europe Sevens Trophy Series – 2ª divisão

2ª etapa – em Budapeste🇭🇺

Masculino (12 times):

Grupo A: 1 Tchéquia🇨🇿, 2 Romênia🇷🇴, 3 Dinamarca🇩🇰, 4 Croácia🇭🇷;

Grupo B: 1 Ucrânia🇺🇦, 2 Suécia🇸🇪, 3 Luxemburgo🇱🇺, , 4 Turquia🇹🇷;

Grupo C: 1 Bélgica🇧🇪, 2 Israel🇮🇱, 3 Letônia🇱🇻, 4 Hungria🇭🇺;

Quartas de final: 🇨🇿Tchéquia 26 x 00 Letônia🇱🇻, 🇸🇪Suécia 17 x 12 Israel🇮🇱, 🇺🇦Ucrânia 27 x 07 Dinamarca🇩🇰, 🇧🇪Bélgica 41 x 00 Romênia🇷🇴;

Semifinais: 🇨🇿Tchéquia 24 x 00 Suécia🇸🇪, 🇺🇦Ucrânia12 x 26 Bélgica🇧🇪;

11º lugar: 🇭🇷Croácia 36 x 05 Turquia🇹🇷;

9º lugar: 🇭🇺Hungria 28 x 07 Luxemburgo🇱🇺;

7º lugar: 🇮🇱Israel 20 x 05 Dinamarca🇩🇰;



5º lugar: 🇸🇪Suécia 31 x 14 Romênia🇷🇴;



3º lugar: 🇸🇪Suécia 19 x 12 Ucrânia🇺🇦;



Final: 🇨🇿Tchéquia 12 x 22 Bélgica🇧🇪;

Feminino (10 times):

Grupo A: 1 Finlândia🇫🇮, 2 Tchéquia🇨🇿, 3 Noruega🇳🇴, 4 Hungria🇭🇺, 5 Moldávia🇲🇩;

Grupo B: 1 Suécia🇸🇪, 2 Ucrânia🇺🇦, 3 Geórgia🇬🇪, 4 Dinamarca🇩🇰, 5 Turquia🇹🇷

Semifinais: 🇨🇿Tchéquia 26 x 00 Suécia🇸🇪 / 🇺🇦Ucrânia 36 x 00 Finlândia🇫🇮;

9º lugar: 🇹🇷Turquia 41 x 00 Moldávia🇲🇩;

7º lugar: 🇩🇰Dinamarca 19 x 07 Geórgia🇬🇪;

5º lugar: 🇭🇺Hungria 17 x 12 Noruega🇳🇴;

3º lugar: 🇸🇪Suécia 10 x 05 Finlândia🇫🇮;

Final: 🇨🇿Tchéquia 05 x 14 Ucrânia🇺🇦;