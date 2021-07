Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Desde 1990 a França não vencia os Wallabies na Austrália. O tabu caiu nesta terça e não foi com a força máxima dos Bleus. A França levou à Austrália um time “B”, recheado de atletas novatos ou que não vinham sendo aproveitados no Six Nations.

O técnico Fabien Galthié utilizou a viagem à Austrália para dar rodagem e testar atletas e o resultado está sendo muito positivo. Depois de perder o primeiro jogo apenas nos acréscimos, a França triunfou nesta terça-feira sobre os Wallabies por 28 x 26, mostrando que tem profundidade de elenco. A Austrália foi a campo com o time perto do ideal, sentindo a falta apenas de James O’Connor e Nic White, e frustrou o torcedor de Melbourne.



O fullback francês Melvyn Jaminet, de apenas 22 anos, do Perpignan, foi o grande destaque do jogo, chutando 7 penais certeiros para os Bleus. O primeiro penal saiu aos 2′ e o segundo aos 10′, com os Wallabies dando o troco apenas aos 17′ com penal chutado por Noah Lolesio. Antes, aos 6′, Koroibete já tinha tido try para os Wallabies anulado, por um knock-on no nascimento da ação.

Apesar da Austrália chegar a ter 70% de domínio territorial no primeiro tempo, quem fez o primeiro try foi a França, aos 22′, com Damien Penaud, em contra-golpe . Lolesio e Jaminet ainda trocaram penais e a Austrália conseguiu fazer valer seu volume de jogo apenas no fim, com o try do scrum-half Jake Gordon, finalizando na ponta e levando os australianos ao intervalo na cola do placar.

No segundo tempo, Lolesio empatou com penal, mas a Austrália pecou na disciplina e na ineficiência. Os Wallabies tiveram mais domínio territorial e pararam na defesa francesa. Quando os Blues desceram ao ataque, arrancaram preciosos penais. Jaminet chutou 9 pontos seguidos, abrindo frente para os azuis.

A reação australiana veio com belo try do capitão Michael Hooper, aos 71′, seguido de penal preciosos de Lolesio, virando o placar aos 75′. No entanto, a Austrália pecou no fim e entregou o penal da vitória a Jaminet aos 77′. França 28 x 26, números finais.

Os dois times decidem quem levará a melhor na série com o terceiro jogo no dia 17, em Brisbane.

26 28

🇦🇺Austrália 26 x 28 França🇫🇷, em Melbourne🇦🇺

Árbitro: James Dolemanl🇳🇿

Austrália

Tries: Gordon e Hooper

Conversões: Lolesio (2)

Penais: Lolesio (4)

15 Tom Banks, 14 Tom Wright, 13 Hunter Paisami, 12 Matt To’omua, 11 Marika Koroibete, 10 Noah Lolesio, 9 Jake Gordon, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (c), 6 Rob Valetini, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Matt Philip, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Angus Bell, 18 Allan Alaalatoa, 19 Darcy Swain, 20 Isi Naisarani, 21 Tate McDermott, 22 Len Ikitau, 23 Andrew Kellaway;

França

Try: Penaud

Conversões: Jaminet (1)

Penais: Jaminet (7)

15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Arthur Vincent, 12 Jonathan Danty, 11 Gabin Villière, 10 Louis Carbonel, 9 Baptiste Couilloud, 8 Anthony Jelonch (c), 7 Ibrahim Diallo, 6 Cameron Woki, 5 Cyril Cazeaux, 4 , 3 , 2 Gaëtan Barlot, 1 Jean-Baptiste Gros;

Suplentes: 16 Anthony Étrillard, 17 8 Demba Bamba, 19 Kilian Geraci, 20 , 21 Sekou Macalou, 22 Teddy Iribaren, 23 Anthony Bouthier;