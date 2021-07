Tempo de leitura: 2 minutos

Está confirmado que o Moana Pasifika, nova franquia profissional das Ilhas do Pacífico, será parte do futuro Super Rugby 2022. Nesta segunda-feira, a franquia privada, baseada em Auckland (Nova Zelândia), teve sua licença permanente concedida pela New Zealand Rugby (a federação neozelandesa), tornando-se oficialmente nova integrante do Super Rugby.

O Moana Pasifika não tem vínculo direto com as federações de Samoa e Tonga, mas a proposta é que a equipe representa os dois países, oferecendo contratos profissionais para atletas polinésios. Fiji, por outro lado, segue negociando a licença permanente para sua própria franquia, o Fijian Drua, que já conseguiu financiamento oriundo do governo australiano. Tanto Moana como Drua também serão subsidiados por receitas provenientes do World Rugby.

Outra notícia do dia é a provável contratação do neozelandês, ex All Blacks, Aaron Mauger como treinador do Moana Pasifika. Mauger tem origens familiares em Samoa e Ilhas Cook e dirigiu os Highlanders até 2020.

As federações de Nova Zelândia e Austrália ainda negociam o formato do novo Super Rugby, que contará com 12 participantes: Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders e Highlanders, da Nova Zelândia; Reds, Waratahs, Brumbies, Rebels e Force, da Austrália; Moana Pasifika e, provavelmente, Fijian Drua, que já tem licença provisória.