Tempo de leitura: 7 minutos

Nessa quarta-feira, o Rugby League (o rugby de 13 atletas) da Austrália viverá o encerramento de seu State of Origin – a série anual de 3 partidas entre as seleções dos estados de Queensland e New South Wales, considerado o maior evento do esporte no país.

New South Wales (NSW) já venceu os dois primeiros duelos e garantiu antecipadamente o título, mas ainda há um tabu importante de 21 anos para os Blues quebrarem: desde 2000, NSW não é campeão vencendo os 3 duelos. Desde então, apenas Queensland foi campeão vencendo todos os duelos – e já faz tempo também, foi em 2010.

O jogo poderá ser assistido ao vivo online, com uso de VPN, na página do Channel 9 (clique aqui).

- Continua depois da publicidade -





A partida será pela primeira vez em Gold Coast, o que significa que pela primeira vez também os três jogos serão no estado de Queensland, por conta de novas restrições em New South Wales, ocasionadas pela pandemia. Caso os Blues vençam novamente, será a primeira vez que NSW vence 3 jogos seguidos no território dos Maroons.



State of Origin 2021 – Jogo 3



*Horário de Brasília

14/07 – 07h00* – Queensland Maroons x New South Wales Blues, em Gold Coast

Queensland Maroons: 1 Kalyn Ponga (Knights), 2 Valentine Holmes (Cowboys), 3 Dane Gagai (Rabbitohs), 4 Hamiso Tabuai-Fidow (Cowboys), 5 Xavier Coates (Broncos), 6 Cameron Munster (Storm), 7 Daly Cherry-Evans (c) (Sea Eagles), 8 Christian Welch (Storm), 9 Ben Hunt (Dragons), 10 Josh Papalii (Raiders), 11 Kurt Capewell (Panthers), 12 Felise Kaufusi (Storm), 15 Tino Fa’asuamaleaui (Titans);

Interchange: 14 AJ Brimson (Titans), 16 Moeaki Fotuaika (Titans), 18 Francis Molo (Cowboys), 20 Tom Flegler (Broncos);

NSW Blues: 1 James Tedesco (c) (Roosters), 2 Brian To’o (Panthers), 3 Latrell Mitchell (Rabbitohs), 4 Tom Trbojevic (Sea Eagles), 5 Josh Addo-Carr (Storm), 6 Jack Wighton (Raiders), 7 Mitchell Moses (Eels), 10 Junior Paulo (Eels), 9 Damien Cook (Rabbitohs), 18 Dale Finucane (Storm), 11 Cameron Murray (Rabbitohs), 12 Tariq Sims (Dragons), 13 Isaah Yeo (Panthers);

Interchange: 14 Apisai Koroisau (Panthers), 15 Angus Crichton (Roosters), 16 Payne Haas (Broncos), 17 Liam Martin (Panthers);

NRL teve ação em meio a decisões sobre relocação por conta da pandemia



O último fim de semana contou com 4 jogos pela NRL, a liga australiana. O destaque ficou por conta da vitória por 20 x 12 do Cronulla Sharks sobre os neozeandeses do New Zealand Warriors, garantindo aos Sharks um lugar no G8. Sydney Roosters e South Sydney Rabbitohs também venceram para seguirem bem na parte de cima da tabela, ao passo que o Canberra Raiders bateu o Manly Sea Eagles e voltou a sonhar com classificação.

Enquanto isso, a liga anunciou a relocação das equipes baseadas em Sydney para o estado de Queensland, após surto de casos dd COVID-19 na região.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal Do Rugby (@portaldorugby)





Catalães no topo da Super League

Já na Super League, a liga inglesa, a liderança é do único time francês da competição, o Catalans Dragons, que triunfou por 26 x 18 sobre o Leeds Rhinos. Na cola, está o atual campeão St. Helens Saints, que venceu o Wakefield Wildcats por 30 x 14.







NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Manly Sea Eagles 16 x 30 Canberra Raiders

South Sydney Rabbitohs 46 x 18 North Queensland Cowboys

Canterbury Bulldogs 16 x 22 Sydney Roosters

Cronulla Sharks 20 x 12 New Zealand Warriors

Clube Cidade Jogos Pontos Melbourne Storm Melbourne 16 30 Penrith Panthers Sydney 16 30 South Sydney Rabbitohs Sydney 16 28 Parramatta Eels Sydney 16 26 Sydney Roosters Sydney 16 22 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 16 20 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 16 18 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 16 16 Newcastle Knights Newcastle 16 16 Gold Coast Titans Gold Coast 16 14 Canberra Raiders Canberra 16 14 North Queensland Cowboys Townsville 16 14 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 16 12 Wests Tigers Sydney 16 12 Brisbane Broncos Brisbane 16 10 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 16 6

- Vitória = 2 pontos;

- Empate = 1 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- 1º ao 8º lugares = classificação às Quartas de Final (1º ao 4º vão ao Qualificatório, valendo vaga na Semifinal, e 5º ao 8º jogam pelo Eliminatório, que vale vaga nas Repescagens contra os perdedores do Qualificatório)

Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Leeds Rhinos 18 x 26 Catalans Dragons

Wakefield Trinity 14 x 30 St Helens Saints

Wigan Warriors 16 x 12 Huddersfield Giants

Castleford Tigers 18 x 70 Salford Red Devils

Clubes Cidade Jogos Pontos Catalans Dragons Perpignan (França) 12 22 St. Helens Saints St. Helens 12 20 Warrington Wolves Warrington 13 19 Wigan Warriors Wigan 13 16 Hull FC Kingston-upon-Hull 11 15 Leeds Rhinos Leeds 12 12 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 10 12 Castleford Tigers Castleford 13 10 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 13 8 Huddersfield Giants Huddersfield 12 6 Salford Red Devils Salford 12 6 Leigh Centurions Leigh 13 0

Vitória = 2 pontos;

Empate = 1 ponto;

Derrota = 0 pontos;



- 1º e 2º colocados = semifinais;

- 3º ao 6º colocados = repescagens para as semifinais;

- 12º colocado = rebaixamento

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?