ARTIGO COM VÍDEO – Neste domingo, Escócia e Irlanda fecharam a quarta rodada do Six Nations em jogo que era crucial para os escoceses seguirem na luta pelo título da competição. A Escócia flertou com o triunfo, mas quem falou mais alto foi a Irlanda, 27 x 24. A vitória, no entanto, de nada serviu aos irlandeses, pois, com a vitória de Gales sobre a Itália, a Irlanda não tem mais chances de título.

Ainda assim, a vitória valeu muito para os atletas que lutam por vaga no elenco dos British and Irish Lions. Muito se falava na disputava entre o escocês Finn Russell e o irlandês Jonny Sexton pela camisa 10 e o veterano irlandês prevaleceu.

O ponto bônus defensivo da Escócia condenou matematicamente a Itália a mais uma colher de pau (o último lugar do Six Nations). É a 6ª colher de pau consecutiva dos italianos.



A Escócia teve menos posse de bola e cedeu mais turnovers, mas correu mais metros e teve um sólido desempenho de 96% de acerto de tackles. No fim, o detalhe que deu a vitória aos verdes esteve nos penais.

O jogo começou melhor para a Irlanda. Após Russell e Sexton trocarem penais, Henshaw fez o primeiro try do duelo, aos 8′, após Sexton chutar cruzado para Earls disputar a bola no ar no in-goal com Hogg e Harris e mantê-la viva para Henshaw apoiar.

O troco azul veio aos 28′, com Finn Russell marcando um try maluco, que começou com chute de Stuart Hogg – com a bola batendo em seu queixo – para sobrar para Russell também chutá-la e apanhá-la no in-goal.

No entanto, a Irlanda fechou melhor o primeiro tempo, com Sexton convertendo 2 penais. O começo da segunda etapa, igualmente, favoreceu os verdes, com o asa Tadhg Beirne – eleito o melhor da partida – rompendo para o segundo try verde, aos 49′ (com o árbitro Romain Poite dando show para validar o try). Com outro penal de Sexton, a Irlanda abriu 14 pontos de frente – e a Escócia foi buscá-los.

Os donos da casa cresceram, ditaram o ritmo, mesmo perdendo Russell e colocando o scrum-half Scott Steele fora de posição. Aos 60′, Huw Jones acertou uma brilhante corrida para marcar o try que dava esperanças aos azuis e, aos 74′, Hamish Watson – que jogou muito – rompeu para um batalhado try escocês, após longa pressão nas 22., empatando o duelo em 24 x 24.

No entanto, a Escócia vacilou ao ceder penal logo após o reinício e Sexton foi impiedoso, convertendo os 3 pontos da vitória irlandesa. 27 x 24 cruéis em Edimburgo.

No próximo sábado, a Irlanda fechará sua campanha duelando com a Inglaterra, em jogo valerá apenas pela briga por posições nos Lions. Já a Escócia enfrentará a Itália e, depois, a França, no jogo atrasado.

24 27

Escócia 24 x 27 Irlanda, em Edmiburgo – Centenary Quaich

Árbitro: Romain Poite (França)

Escócia

Tries: Russell, Jones e Watson

Conversões: Hogg (2) e Russell (1)

Penais: Russell (1)

15 Stuart Hogg (c), 14 Sean Maitland, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 WP Nel, 2 George Turner, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 David Cherry, 17 Jamie Bhatti, 18 Simon Berghan, 19 Grant Gilchrist, 20 Nick Haining, 21 Scott Steele, 22 Huw Jones, 23 Darcy Graham;

Irlanda

Tries: Henshaw e Beirne

Conversões: Sexton (1)

Penais: Sexton (5)

15 Hugo Keenan, 14 Keith Earls, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Jonathan Sexton, 9 Jamison Gibson-Park, 8 CJ Stander, 7 Will Connors, 6 Tadhg Beirne, 5 James Ryan, 4 Iain Henderson, 3 Tadhg Furlong, 2 Rob Herring, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Ronan Kelleher, 17 Dave Kilcoyne, 18 Andrew Porter, 19 Ryan Baird, 20 Jack Conan, 21 Conor Murray, 22 Billy Burns, 23 Jordan Larmour;

Seleção Jogos Pontos Gales 4 19 Irlanda 4 11 França 3 10 Inglaterra 4 10 Escócia 3 6 Itália 4 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;