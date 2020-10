Tempo de leitura: 1 minuto

A Irlanda ainda tem dois jogos para realizar no encerramento do Six Nations, sendo que o primeiro é contra a Itália no dia 24 de outubro. O técnico Andy Farrell anunciou hoje sua lista de 35 jogadores para fecharem o torneio e surpreendeu ao convocar o scrum-half (neozelandês de nascimento) Jamison Gibson-Park, de 28 anos, do Leinster.

Além de Gibson-Park, outros cinco novatos foram chamados: Ryan Baird, Ed Byrne, Will Connors, Shane Daly e Hugo Keenan. Sexton segue como o capitão do time.

Avançados: Ryan Baird (Leinster), Finlay Bealham (Connacht), Tadhg Beirne (Munster), Ed Byrne (Leinster), Will Connors (Leinster), Jack Conan (Leinster), Caelan Doris (Leinster), Cian Healy (Leinster), Dave Heffernan (Connacht), Iain Henderson (Ulster), Rob Herring (Ulster), Ronan Kelleher (Leinster), Peter O’Mahony (Munster), Andrew Porter (Leinster), Quinn Roux (Connacht), James Ryan (Leinster), John Ryan (Munster), CJ Stander (Munster), Josh van der Flier (Leinster);

Linha: Bundee Aki (Connacht), Ross Byrne (Leinster), Jack Carty (Connacht), Andrew Conway (Munster), Shane Daly (Munster), Chris Farrell (Munster), Jamison Gibson-Park (Leinster), Robbie Henshaw (Leinster), Hugo Keenan (Leinster), Jordan Larmour (Leinster), Kieran Marmion (Connacht), Stuart McCloskey (Ulster), Conor Murray (Munster), Garry Ringrose (Leinster), Jonathan Sexton (Leinster) (c), Jacob Stockdale (Ulster);