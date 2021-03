Tempo de leitura: 1 minuto

No dia 19 de março, Israel e Emirados Árabes Unidos farão história ao jogarem amistosos de rugby sevens em Dubai. O proposta é que os times mesclem jogadores dos dois países, ao invés de se enfrentarem. Será a primeira vez que um time de qualquer esporte de Israel irá ao país árabe, celebrando a aproximação política dos dois países.

No mundo esportivo, Israel fazia parte das federações asiáticas até os anos 70, mas os conflitos entre israelenses e árabes levaram Israel a deixar a Ásia nos esportes. Atualmente, Israel faz parte das federações europeias. No rugby, Israel é membro da Rugby Europe (a federação europeia) e está se preparando para jogar em junho a 2ª divisão do rugby sevens europeu (o circuito da 2ª divisão masculina conta com Israel, Romênia, Ucrânia, Bélgica, Croácia, Tchéquia, Suécia, Luxemburgo, Dinamarca, Letônia, Hungria e Turquia) e a 3ª divisão do XV europeu no segundo semestre (a Rugby Europe Conference 1, divisão abaixo do “Six Nations C”).

Já os Emirados Árabes Unidos são membros da Asia Rugby, com sua seleção devendo jogar no meio do ano a 2ª divisão do rugby XV asiático. A seleção dos Emirados é tradicionalmente formada por ocidentais, mas o número de emiratis (árabes) vem aumentando e a seleção que treinará com os israelenses será formada por emiratis.