A Federação Gaúcha de Rugby publicou em Fevereiro seu calendário 2021, que ainda pode sofrer alterações conforme protocolos estaduais/municipais. O calendário foi apresentado em reunião online com os clubes do estado em janeiro deste ano.

No primeiro semestre o foco da FGR estará em desenvolver atividades remotas com atletas, árbitros e comissões técnicas; capacitação e nivelamento e preparo para o retorno presencial.

Caso a situação sanitária permita, o Campeonato Gaúcho de Rugby XV teria início no dia 12 de junho. A grande novidade é que a competição deverá ter formato novo. Ainda sujeita a aprovação da Assembleia, a proposta é de haver a fusão das Série A e B do campeonato, com 12 times sendo divididos em 4 grupos com 3 equipes cada, no

formato todos-contra-todos, sem volta, por conta da situação sanitária. Após a fase de grupos, a competição seguiria para a fase de semifinais e finais.

O Circuito Gaúcho Feminino de Sevens Adulto foi marcado para começar em setembro e será realizado junto ao Gaúcho M18. Ao todo os Circuitos serão compostos de 3 etapas com sedes a definir.

O calendário de 2021 traz como novidade a opção: saiba como participar do evento. Para ter acesso basta clicar duas vezes na data do evento que, automaticamente, abrirá uma nova aba com informações básicas, como: público alvo, local, horário, conteúdo, critérios de participação (quando houver), entre outros. A iniciativa visa facilitar a comunicação e o acesso à informação para todas as partes envolvidas no jogo.

Abaixo segue o link para o Calendário e um demonstrativo de como encontrar a informação:

