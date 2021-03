Tempo de leitura: 7 minutos

Hoje tem a largada da SLAR, a liga sul-americana profissional, que conta com dois clubes que são gigantes do futebol: o Peñarol, do Uruguai, e o Olimpia, do Paraguai. Com isso, vem a pergunta: quais famosos clubes de futebol têm equipes profissionais ou semiprofissionais de rugby? Vamos a um Top 10.

10 – Servette🇨🇭

Um dos grandes clubes do futebol da Suíça (17 vezes campeão nacional, o 3º maior), o Servette, de Genebra, fundou uma equipe de rugby em 2014 com o ambicioso projeto de alcançar o rugby profissional francês. O Servette começou nas divisões inferiores da França (aproveitando o fato de estar na fronteira dos dois países) e hoje já milita na Fédérale 2 (o equivalente à 5ª divisão), sendo o único clube semiprofissional da Suíça. No elenco atual do Servette está o pilar uruguaio Mario Sagario, que jogou a Copa do Mundo de 2015 pelos Teros.





9 – Benfica🇵🇹

O rugby português não é profissional, mas os clubes do país são bem estruturados e pagam alguns atletas. O Benfica – clube com mais títulos no futebol do país, com 2 títulos da Champions League e 37 títulos do Campeonato Português – conta com um dos mais antigos departamentos de rugby, criado em 1924. Atualmente o Benfica não está entre os candidatos a título no rugby português, mas joga na Divisão de Honra (a 1ª divisão) e tem um passado glorioso, com 9 títulos do campeonato nacional (3º maior campeão), o último em 2001.

No elenco atual das Águias há brasileiros com passagem pela seleção: Luan “Big Mike” Almeida, Felipe Rosa e Ruan Weiss.





8 – Barcelona🇪🇸

A División de Honor (o Campeonato Espanhol de Rugby) não é totalmente profissional, mas tem um alto nível e muitos estrangeiros. Um dos clubes da elite espanhola é o Barcelona, que teve no passado até jogador brasileiro – o Leco Castiglioni. O currículo do Barcelona no futebol não requer apresentações – 26 títulos da liga espanhola, 5 títulos da Champions League, 3 Mundiais da FIFA. No rugby, ele é bem mais humilde. O departamento da bola oval foi criado em 1924 e até hoje foram apenas 2 títulos do campeonato nacional, nos longínquos anos de 1953 e 1954. Ainda assim, o clube segue na primeira divisão. No entanto, o Barça é o maior campeão da Copa do Rei (a Copa da Espanha), com 16 títulos (o último em 1985). Em 2019, o clube foi vice campeão da Copa do Rei.

7 – Universitatea Cluj🇷🇴

A Superliga romena é profissional e conta com 3 clubes poliesportivos que são famosos mais pelo futebol. Um deles é o Universitatea Cluj, que é um dos clubes com mais participações na primeira divisão do futebol local, mas que hoje se encontra na segundona. No rugby, no entanto, o Universitatea Cluj é um dos 6 times da Superliga atual e vai se mantendo, apesar de nunca ter sido campeão nacional. O rugby é antigo no clube, fundado em 1948.





6 – Dinamo Bucareste🇷🇴

Um dos gigantes esportivos de Bucareste, capital da Romênia, o Dinamo tem nada menos que 18 títulos do Campeonato Romeno de Futebol e 16 títulos do Campeonato Romeno de Rugby, sendo o 2º maior campeão dos dois esportes. No entanto, seu último título no rugby foi em 2008 – já faz tempo. Na era comunista do país, o Dinamo (fundado em 1949) era o clube da polícia e fazia o grande clássico nacional contra o Steaua, clube ligado ao exército.

5 – Steaua Bucareste🇷🇴

Fundado em 1948, o Steaua Bucareste é o maior campeão romeno de rugby (24 títulos, o último em 2006) e de futebol – com 26, sendo ainda o único clube romeno campeão da Champions League, em 1989. Atualmente, o Steaua, dono da maior torcida do país, vive uma crise sem precedentes, com o clube tendo rachado em dois – o time profissional de futebol foi separado por uma briga política e hoje está impedido de usar o nome Steaua, sendo conhecido como FCSB. O time que manteve o nome Steaua – sendo ainda ligado ao exército – está na terceira divisão do futebol. O racha não afetou o rugby, que tem autonomia.





4 – Lazio🇮🇹

Um dos maiores clubes poliesportivos do mundo é a Società Sportiva Lazio, da Itália. A Lazio conta com mais de 40 esportes, sendo o futebol profissional – 2 vezes campeão italiano e 1 vez campeão da velha Recopa – um departamento autônomo. O time de rugby, fundado em Roma, em 1927, tem destaque e atualmente está no Top 10, a primeira divisão do rugby italiano – apesar de ocupar a lanterna no momento. Até o momento, os Biancocelesti não têm títulos de expressão.





3 – CSKA Moscou🇷🇺

Este sim é o maior clube poliesportivo do planeta. O CSKA de Moscou foi fundado como o clube do Exército Vermelho na era soviética e se tornou um colosso esportivo, com o maior número de campeões olímpicos no mundo. Além do futebol (13 vezes campeão sovético/russo e 1 vez campeão da Europa League), são dezenas de esportes e o rugby é um deles, tendo renascido m 2014, após 16 anos inativo, e subiu no ano passado para a primeira divisão profissional do país. O projeto é ambicioso.





2 – Olimpia🇵🇾

Um dos gigantes do futebol paraguaio, com 45 títulos nacionais, o Olimpia é o único clube do país que venceu a Copa Libertadores (3 vezes) e a Copa Intercontinental (1 vez). Em 2020, o rugby chegou ao clube, tendo feito apenas um jogo antes do cancelamento da temporada.





1 – Peñarol🇺🇾

Cinco vezes campeão da Copa Libertadores, 3 vezes campeão da Copa Intercontinental e 50 vezes campeão uruguaio de futebol, o Peñarol é um colosso sul-americano e tem rugby desde 2020, quando inaugurou seu time para a SLAR. O Peñarol foi o único time que enfrentou o Corinthians, antes do time brasileiro ser substituído pelos Cobras.



As menções honrosas

As menções começam com Portugal. Junto do Benfica, um dos grandes clubes de rugby de Lisboa é o Belenenses, histórico clube também do futebol português. No entanto, o Belenenses não conta mais com futebol profissional, após ser rebaixado às divisões amadores. Por sua vez, a Académica de Coimbra é outro grande do rugby português, mas o rugby é totalmente separado do futebol, que consiste em um clube distinto. Por sua vez, o Sporting tem equipe feminina.

Pela Europa, o rugby amador está presente em muitos clubes importantes do futebol. Na Rússia, o Dinamo de Moscou está na segunda divisão do rugby, de olho na promoção – mesma situação do Dinamo Tbilisi, na Geórgia. Na Alemanha, o St. Pauli tem rugby masculino e é um dos melhores do país no feminino, ao passo que na Bélgica o Anderlecht joga a segundona da bola oval. Na Tchéquia, os dois gigantes do futebol local, Sparta Praga e Slavia Praga, também estão no rugby. Na Romênia, além dos clubes citados, o Farul Constanta, tradicional do rugby e do futebol, hoje está nas divisões inferiores dos dois esportes. Na Polônia, dois dos melhores clubes de rugby são tradicionais do futebol: Lechia Gdansk e Arka Gdynia.

Na França, há os casos inversos e peculiares do Racing e do Stade Français, de Paris hoje dois dos gigantes do rugby franceses, mas que têm departamentos amadores (e já totalmente independentes) de futebol, com os dois esportes coexistindo em ambos os clubes por muitas décadas. Em Paris, ainda, o Red Star, famoso clube de futebol (hoje na 3ª divisão profissional), ainda conserva equipe amadora de rugby.

Por fim, na América Latina, há o caso famoso da Universidad Católica, no Chile, ainda um dos gigantes do rugby de clubes amador do país, enquanto no Brasil, atualmente, o único clube de futebol com rugby é o Vila Nova.