Tempo de leitura: 2 minutos

O administrador de empresas Valdir Lemes foi eleito presidente da Associação Esportiva Jacareí Rugby. A eleição ocorreu na segunda-feira (1), na Escola de Samba Unidos do Álcool, em Jacareí, por aclamação, em razão de apenas uma chapa ter manifestado interesse em concorrer aos cargos e ser a única inscrita para o pleito. O mandato de Valdir será iniciado oficialmente em abril de 2021.

“Será um grande desafio que teremos pela frente durante esse mandato. Com a pandemia, tivemos que nos adaptar as mudanças impostas pelo período para o ambiente virtual e que deverá continuar por mais um tempo até que possamos retomar as atividades presenciais. O objetivo principal será a manutenção de tudo aquilo que o clube já faz, evoluir em sua estrutura e proporcionar cada vez mais rugby para os jacareienses”, explicou Valdir.

Valdir é bacharel em administração de empresas e pós-graduado em administração Financeira e Controladoria. No Jacareí Rugby, é o atual vice-presidente e gestor geral da entidade. A chapa dele também era composta por Gerson Monteiro (vice-presidente), Eduardo Garcia (conselheiro fiscal) e Wendell Ferraz (conselheiro fiscal).

- Continua depois da publicidade -

A posse está marcada para 9 de abril. Até lá, a presidente Regina Costa segue no comando do clube até encerrar o seu ciclo de dois mandatos.

Regina Costa deixa presidência com grandes conquistas para o clube – Regina esteve à frente do clube em momentos históricos do Jacareí Rugby. Foi em seu mandato que o clube conquistou o Campeonato Brasileiro de XV em 2017, e dois títulos brasileiros de Sevens em 2018/19 e 2019/20. Foi com ela também que o clube conseguiu sua melhor participação no Campeonato Paulista Masculino com o vice-campeonato de 2017.

Acrescente a lista mais 15 títulos em categorias de base e a consolidação do Jacareí Rugby como um dos principais clubes do país. Foi também o período em que o clube conseguiu crescer em número de participantes, presença virtual e atividades sociais que irradiam por toda a cidade atualmente.

“A passagem pela presidência do Jacareí Rugby foi mais um desafio vencido. Tivemos boas mudanças e muitas conquistas no período, adesão de muitas crianças e presença maior dos pais e familiares em fins de semana de jogos e eventos do clube. Levarei esses anos com muita felicidade em ter contribuído no crescimento de atletas e treinadores, mesmo com as dificuldades atuais do momento de pandemia. Vou seguir auxiliando o clube e presente em festivais e eventos. Espero que fiquemos livres dessa doença o quanto antes para poder retornar com as atividades presenciais assim que possível”, disse Regina.

Texto: Jacareí Rugby