Tempo de leitura: 1 minuto

A entrada de fundos de investimento no rugby mundial vai já mexendo com o esporte. Hoje foi anunciado que a Itália acertou a venda de sua vaga no Six Nations para a Nova Zelândia, que já dava indicativos de que buscava um futuro fora do Rugby Championship. Com a entrada de recursos vindos de fundo de investimento, a federação da Nova Zelândia acertou a compra da vaga italiana por 01.04 bilhão de dólares.

As recentes derrotas da Itália levaram a uma crise no rugby do país, pressionado para deixar a competição. Com a entrada dos All Blacks, especula-se que o Six Nations poderá ainda ser expandido para Seven Nations, com a possível entrada dos Springboks, que já negociavam um lugar no torneio europeu.

A diretoria da federação da Geórgia mostrou indignação com a notícia, lamentando que seu país foi, mais uma vez, deixado de lado. O presidente da entidade, Prim Eirodeabrilshvili, comentou “É lamentável que o Portal do Rugby continue fazendo piadinha de 1º de abril. Os caras parecem ter 12 anos de idade”.

Nossa reportagem não quis comentar o caso.