Tempo de leitura: 4 minutos

O Super Rugby Aotearoa, da Nova Zelândia, terá dois clássicos regionais nesta semana, abrindo o returno da competição – com transmissões do Watch ESPN ao vivo.

Na sexta, Crusaders e Highlanders duelam no clássico da Ilha do Sul. Os Crusaders lideram a competição e não perdem em casa para o rival desde 2015. George Bridge é o aguardado retorno do lados dos ‘Saders, que ainda têm Richie Mo’unga brilhando no melhor momento de sua carreira. Já os ‘Landers surpreendem ao começarem o jogo com Aaron Smith no banco de reservas. O oitavo japonês Kazuki Himeno é destaque começando como titular pelo time visitante.

Depois, no sábado, tem dérbi da Ilha do Norte, maior cidade contra capital, isto é Blues, de Auckland, contra Hurricanes, de Wellington. Os Blues terão capitão novo, o asa Tom Robinson, em partida que é crucial, pois a luta pela vice liderança apertou, com Blues (2º colocado) e Hurricanes (4º colocado) separados por apenas 6 pontos. A volta do ponta Julian Savea é destaque do lado dos ‘Canes, que precisa de todo modo da vitória para seguirem com chances realistas de classificação.

Já o Super Rugby AU, da Austrália, abre sua rodada na sexta-feira com jogo de extremos. O Waratahs, único time entre Super Rugby AU e Super Rugby Aotearoa que ainda não venceu nesta temporada, receberá os Brumbies, que precisam vencer para garantirem vaga nas finais.

No sábado, justamente é a vez dos Reds – líderes e já garantidos nas finais – irem a campo, mas em desafio mais complicado: visita aos Rebels, que ocupam a terceira posição. Para os Rebels, o jogo é crucial, pois uma vitória para o time de Melbourne poderá ser determinante para a classificação à semifinal.

*Horários de Brasília

Super Rugby Aotearoa

02/04 – 03h05 – Crusaders x Highlanders, em Christchurch – Watch ESPN AO VIVO

Crusaders: 15 Will Jordan, 14 George Bridge, 13 Jack Goodhue, 12 David Havili, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Cullen Grace, 7 Sione Havili, 6 Ethan Blackadder, 5 Samuel Whitelock, 4 Scott Barrett (c), 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 George Bower, 18 Oliver Jager, 19 Mitchell Dunshea, 20 Whetu Douglas, 21 Bryn Hall, 22 Fergus Burke, 23 Sevu Reece;

Highlanders: 15 Connor Garden-Bachop, 14 Scott Gregory, 13 Michael Collins, 12 Thomas Umaga-Jensen, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Folau Fakatava, 8 Kazuki Himeno, 7 Billy Harmon, 6 Shannon Frizell, 5 Paripari Parkinson, 4 Bryn Evans, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ethan De Groot;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ayden Johnstone, 18 Josh Hohneck, 19 Josh Dickson, 20 Hugh Renton, 21 Aaron Smith (cc), 22 Caleb Makene, 23 James Lentjes;

03/04 – 03h05 – Blues x Hurricanes, em Auckland – Watch ESPN AO VIVO

Blues: 15 Stephen Perofeta, 14 Mark Telea, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 Caleb Clarke, 10 Otere Black, 9 Sam Nock; 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Tom Robinson (c), 5 Sam Darry, 4 Gerard Cowley-Tuioti, 3 Ofa Tuungafasi, 2 Luteru Tolai, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Leni Apisai, 17 Alex Hodgman, 18 Nepo Laulala, 19 Josh Goodhue, 20 Akira Ioane, 21 Jonathan Ruru, 22 Harry Plummer, 23 AJ Lam;

Hurricanes: 15 Jordie Barrett, 14 Julian Savea, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Salesi Rayasi, 10 Orbyn Leger, 9 Luke Campbell, 8 Ardie Savea, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles, 1 Fraser Armstrong;

Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Xavier Numia, 18 Tevita Mafileo, 19 Isaia Walker-Leawere, 20 Devan Flanders, 21 Jonathan Taumateine, 22 Peter Umaga-Jensen, 23 Wes Goosen;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 4 19 Blues Auckland 4 11 Chiefs Hamilton 4 8 Hurricanes Wellington 4 5 Highlanders Dunedin 4 5

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

02/04 – 05h45 – Waratahs x Brumbies, em Sydney – Watch ESPN AO VIVO

Waratahs: 15 Jack Maddocks, 14 Alex Newsome, 13 Izaia Perese, 12 Lalakai Foketi, 11 James Ramm, 10 Will Harrison, 9 Jake Gordon (c), 8 Will Harris, 7 Carlo Tizzano, 6 Hugh Sinclair, 5 Max Douglas, 4 Jeremy Williams, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 David Porecki, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 Tom Horton, 17 Tetera Faulkner, 18 Darcy Breen, 19 Michael Wood, 20 Charlie Gamble, 21 Jack Grant, 22 Tane Edmed, 23 Mark Nawaqanitawase;

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Tom Wright, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Andy Muirhead, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White (c), 8 Pete Samu, 7 Tom Cusack, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Nick Frost, 3 James Slipper, 2 Folau Fainga’a, 1 Harry Lloyd;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Fred Kaihea, 18 Sefo Kautai, 19 James Tucker, 20 Rory Scott, 21 Ryan Lonergan, 22 Bayley Kuenzle, 23 Mack Hansen;

03/04 – 05h45 – Rebels x Reds, em Melbourne – Watch ESPN AO VIVO

Rebels: 15 Tom Pincus, 14 Frank Lomani, 13 Stacey Ili, 12 Reece Hodge, 11 Marika Koroibete, 10 Matt To’omua (c), 9 Joe Powell, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Joshua Kemeny, 5 Trevor Hosea, 4 Steve Cummins, 3 Pone Fa’amausili, 2 Jordan Uelese, 1 Cabous Eloff;

Suplentes: 16 James Hanson, 17 Matt Gibbon, 18 Albert Anae, 19 Tom Nowlan, 20 Rob Leota, 21 James Tuttle, 22 Lewis Holland, 23 Jeral Skelton/Lucio Sordoni/Glen Vaihu (a confirmar);

Reds: 15 Bryce Hegarty, 14 Jordan Petaia, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Jock Campbell, 10 James O’Connor (c), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Ryan Smith, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Feao Fotuaika;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Richie Asiata, 18 Zane Nonggorr, 19 Angus Blyth, 20 Seru Uru, 21 Kalani Thomas, 22 Josh Flook, 23 Filipo Daugunu;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 5 23 Brumbies Canberra 5 20 Rebels Melbourne 4 10 Force Perth 5 6 Waratahs Sydney 5 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;