Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Um verdadeiro conto de fadas italiano. Depois de terminar o PRO14 na última colocação e sem vitórias, o Benetton Treviso está muito perto de um feito inédito na Rainbow Cup, a nova competição de fim de temporada para italianos, escoceses, galeses, irlandeses e sul-africanos.

O Benetton alcançou sua quarta vitória em quatro jogos ao bater em casa os irlandeses do Connacht por 20 x 12. Ignacio Brex, argentino naturalizado italiano, fez o único try do Benetton, logo aos 5′, mas quem garantiu os pontos decisivos foi o abertura Garbisi, com 5 penais certeiros. Com o resultado, o Benetton abriu 3 pontos de frente sobre os seus perseguidores, sendo que apenas os 2 primeiros colocados após 5 jogos irão à final.



Na cola do Benetton está o Munster, da Irlanda, que fez sua parte de novo e derrotou os galeses do Cardiff por 31 x 27. Foi um jogo intenso, que teve o Cardiff largando na frente com try de Tomos Williams. Porém, o Munster virou o jogo marcando 3 tries no primeiro tempo, com Scannell (no maul), Wycherley e Scannell de novo (outra vez no maul). Tomos Williams seguiu endiabrado e fez mais 2 tries para os galeses no segundo tempo, incendiando a partida. Contudo, 74′, Knox, no pick and go, cravou o precioso try do triunfo irlandês.

- Continua depois da publicidade -

Por sua vez, os escoceses do Glasgow Warriors se mantiveram na luta por classificação ao vencerem fora de casa os galeses dos Dragons por 27 x 16. Owen fez o primeiro try para os galeses, mas os escoceses se impuseram com tries de Kyle Steyn, Thompson, Turner e MacDonald.



Por fim, o Ulster teve uma série de atletas infectados pela COVID-19 e seu jogo contra os Scarlets foi cancelado, com o time galês sendo declarado vencedor.

Leinster, Zebre, Edinburgh e Ospreys folgaram na rodada, agora que a primeira fase foi reduzida de 6 para 5 jogos por time.

Rainbow Cup (Europa)



☘️Munster 31 x 27 Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

☘️Ulster x Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 – vitória dos Scarlets por W. O.

🇮🇹Benetton 20 x 12 Connacht☘️

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Dragons 16 x 27 Glasgow🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Clube Cidade País Jogos Pontos Benetton Treviso Treviso Itália 4 18 Munster Limerick/Cork Irlanda 4 15 Glasgow Warriors Glasgow Escócia 4 15 Ospreys Swansea Gales 3 10 Cardiff Blues Cardiff Gales 4 10 Scarlets Llanelli Gales 4 10 Leinster Dublin Irlanda 3 9 Connacht Galway Irlanda 4 9 Dragons Newport Gales 4 7 Edinburgh Edimburgo Escócia 3 5 Zebre Parma Itália 3 3 Ulster Belfast Irlanda 4 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final