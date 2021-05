Tempo de leitura: 1 minuto

O Estádio Nacional do Jamor, na região de Lisboa, recebeu neste sábado a grande final da Divisão de Honra 2020-21, o Campeonato Português. Dois clubes lisboetas colidiram, Direito e Técnico, e quem falou mais alto foi o time azul dos engenheiros, que venceram por 15 x 11 e conquistaram o título nacional pela primeira vez desde 1998. Kane Hancy se tornou mais um treinador neozelandês a ser campeão português.



CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO JOGO NA ÍNTEGRA

Foi um duelo parelho do início ao fim, com Portela, do Direito, e Bento, do Técnico, trocando penais. O primeiro try foi do Técnico, de Francisco Salgado, após Raffaelle Storti quebrar a linha do Direito. Storti brilhou de novo com try para o Técnico no segundo tempo, mas o Direito ainda chegou a reagir com try de João Silva, mas não conseguiu a virada.

Técnico 15 x 11 Direito, em Lisboa

Lista de campeões portugueses