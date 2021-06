Tempo de leitura: 2 minutos

Nesse dia 26, Edimburgo, na Escócia, recebe pela primeira vez na história um jogo dos British and Irish Lions, a seleção combinada dos melhores de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda, que é formada de 4 em 4 anos. Os Lions encararão o Japão também pela primeira vez na história como jogo preparatório para viajarem na sequência à África do Sul, onde encararão equipes locais e, lógicos, os Springboks.

O jogo contra o Japão coincide com a final da Premiership inglesa e, com isso, o técnico Warren Gatland, dos Lions, escalou um time sem ingleses entre os titulares, com um grupo forte de irlandeses, galeses e escoceses. O galês Alun Wyn Jones será o capitão.

O jogo será exibido pela ESPN2, às 11h da manhã.

🇬🇧🇮🇪British & Irish Lions: 15 Liam Williams🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 14 Josh Adams🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 13 Robbie Henshaw☘️, 12 Bundee Aki☘️, 11 Duhan van der Merwe🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 10 Dan Biggar🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 9 Conor Murray☘️, 8 Jack Conan☘️, 7 Hamish Watson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 6 Tadhg Beirne☘️, 5 Alun Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (c), 4 Iain Henderson☘️, 3 Zander Fagerson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 2 Ken Owens🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 1 Rory Sutherland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿;

Suplentes: 16 Jamie George🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 17 Wyn Jones🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 18 Tadhg Furlong☘️, 19 Courtney Lawes, 20 Taulupe Faletau🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, 21 Ali Price🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 22 Owen Farrell🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 23 Anthony Watson🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿;