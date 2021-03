Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Um jogo de 11 tries a 4. Essa foi a estreia dos Jaguares XV na SLAR, a liga sul-americana profissional. O time argentino venceu os Cafeteros, da Colômbia, por 71 x 28, em jogo que foi desequilibrado, sim, mas que terminou com um sabor até positivo para os Cafeteros, do técnico Rodolfo Ambrosio (ex Tupis), que conquistaram um improvável ponto bônus ofensivo e saíram da lanterna da competição.

O sentimento de satisfação do time colombiano esteve evidente. “Demos tudo em campo, foi sentido, foi visto. Poderíamos ter dado um pouco mais, mas estamos felizes com o desempenho da equipe. É quase um sonho e é uma porta que se abre não só para nós , mas também para a equipe e para o rugby colombiano tudo “, disse Alejandro Navarro, autor de dois dos tries dos Cafeteros.



O jogo começou como um verdadeiro atropelo. Os Jaguares foram implacáveis e foram marcando try após try desde o começo. Oviedo (um oitavo que claramente pode sonhar com lugar nos Pumas) fez o primeiro try, seguido por Martín Vaca, Juan Martín González, Chocobares, Seabastián Cancelliere e Tomás Cubilla. Primeiro tempo avassalador, com alta velocidade e intensidade do time argentino.

Antes da pausa, com 40 x 00 no marcador, os Cafeteros conseguiram o primeiro try, em contra-ataque fulminante após o erro de Martí Elías, tacleado em tentativa de chute. Foi Navarro, atleta colombiano, quem fez o try. Porém, ainda houve tempo para Felipe Ezcurra marcar outro try para os Jaguares.

O segundo tempo começou com os Cafeteros marcando o segundo try, de novo com Navarro, recebendo longo passe do abertura argentino Nicolás Roger. No entanto, logo os Jaguares reimpuseram seu ritmo e voltaram a marcar try após try. Primeiro, Daireaux finalizou após lindo offload de González. Depois, Sebastián Cancelliere correu para seu segundo try, seguindo pelo segunda linha Federico Gutiérrez, atropelando, e por Cubilla, com seu segundo try.

No fim, os Cafeteros cresceram e conseguiram dois tries muito celebrados. Em maul, Posadas fez o terceiro try do time colombiano e, por fim, o scrum-half argentino Gonzalo Garcia (que já foi cotado para os Jaguares) mergulhou no in-goal para o quarto try, apanhando chute de Pueyrredón para dar números finais ao encontro. Jaguares 71 x 28 Cafeteros.

Na quinta-feira, os Jaguares encararão os chilenos do Selknam, ao passo que os Cafeteros medirão forças com o Peñarol.

Jaguares

Tries: S. Cancelliere (2), Cubilla (2), Oviedo, Vaca, González, Chocobares, Ezcurra, Daireaux e Gutiérrez

Conversões: Elías (6) e Prisciantelli (2)

15 Juan Bautista Daireaux🇦🇷, 14 Sebastian Cancelliere🇦🇷, 13 Tomás Cubilla🇦🇷, 12 Santiago Chocobares🇦🇷, 11 Martín Cancelliere🇦🇷, 10 Martín Elías🇦🇷, 9 Felipe Ezcurra🇦🇷 (c), 8 Joaquín Oviedo🇦🇷, 7 Juan Martin González Samso🇦🇷, 6 Francisco Gorrissen🇦🇷, 5 Franco Molina🇦🇷, 4 Federico Gutiérrez🇦🇷, 3 Juan Pablo Zeiss🇦🇷, 2 Martín Vaca🇦🇷, 1 Francisco Minervino🇦🇷;

Suplentes: 16 Beltrán Salese🇦🇷, 17 Federico Wegrzyn🇦🇷, 18 Joel Sclavi🇦🇷, 19 Tomás Bernascon🇦🇷i, 20 Lautaro Bavaro🇦🇷, 21 Gerónimo Prisciantelli🇦🇷, 22 Teo Castiglioni🇦🇷, 23 Juan Pablo Castro🇦🇷;

Cafeteros

Tries: Navarro (2), Posada e García

Conversões: Roger (4)

15 Andrés Álvarez🇨🇴, 14 Jhon Arley Urrutia🇨🇴, 13 Cristian Rodallegas🇨🇴, 12 Jhojan Ortíz🇨🇴, 11 Alejandro Navarro🇨🇴, 10 Nicolás Roger🇦🇷, 9 Gonzalo García🇦🇷 (c), 8 Gerson Ortíz🇨🇴, 7 Diver Ceballos🇨🇴, 6 Ramiro Tallone Naddaf🇦🇷, 5 John Álvarez🇨🇴, 4 Lautaro Simes🇦🇷, 3 Brayhan Pérez🇨🇴, 2 Jorge Álvarez🇨🇴, 1 Yani Perez🇨🇴;

Suplentes: 16 Agustín Acosta🇦🇷, 17 Javier Corvalán🇦🇷, 18 Diego Posada🇨🇴, 19 Sebastián Zapata🇨🇴, 20 Felipe Puertas🇦🇷, 21 Julían Navarro🇨🇴, 22 Facundo Pueyrredón🇦🇷, 23 Tomas Javier García🇦🇷;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Peñarol Uruguai 9 2 2 0 0 1 0 73 35 38 Selknam Chile 9 2 2 0 0 1 0 64 28 36 Jaguares XV Argentina 5 1 1 0 0 1 0 71 28 43 Cobras Brasil 1 1 0 0 1 1 0 24 33 -9 Cafeteros Colômbia 1 2 0 0 2 1 0 40 106 -66 Olimpia Paraguai 0 2 0 0 2 0 0 27 69 -42

