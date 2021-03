Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Selknam, do Chile, seguiu invicto na SLAR, a liga profissional sul-americana, ao vencer neste sábado o Olimpia, do Paraguai, por 29 x 16, em jogo de muitos penais e que provou a força do time chileno.



O Olimpia começou a disputa sólido, provando uma forte defesa e arrancando 2 penais para Máximo Ledesma abrir 6 x 0. O Selknam conseguiu a resposta mostrando qualidade no maul, com Böhme finalizando a formação aos 27′. O jogo seguiu físico, com cartões amarelos sendo mostrados para os dois lados. Antes da pausa, Baronio chutou penal para ampliar a vantagem do Selknam, 10 x 06.

A partida foi uma batalha física sem espaços e o placar só foi alterado de novo aos 51′ com penal de Baronio para o Olimpia. A resposta veio aos 57′, novamente com o Selknam apostando no maul, que Dussaillant finalizou, em duro golpe às pretensões do clube paraguaio. O time chileno jogava com um homem a menos por outro amarelo, punindo a inefetividade do Olimpia.

O time visitando sentiu o golpe e cedeu mais 2 penais para Baronio e Albornoz converterem para o Selknam, abrindo margem confortável no placar. Foi apenas aos 72′ que o scrum-half Inchauspe mergulhou para o try do Olimpia, mas a reação parou por aí, com a linha do Selknam falando mais alto no fim e produzindo troca de passes para o try final, do argentino Filizzola, ex Pumas Sevens. 29 x 16, números finais.

Na próxima quinta-feira, o Selknam encara o Jaguares, da Argentina, ao passo que o Olimpia duela com o Cobras, do Brasil.

🇨🇱Selknam 29 x 16 Olimpia🇵🇾, em Santiago

Árbitro: Francisco González🇺🇾 / Assistentes: Damian Schneider🇦🇷 e Cauã Ricardo🇧🇷 / TMO: Ignacio Calle🇨🇱

Selknam

Tries: Böhme e Dussaillant

Conversão: Baronio (1)

Penais: Baronio (3) e Albornoz (1)

15 Rodrigo Fernández🇨🇱, 14 Julio Blanc🇨🇱, 13 Domingo Saavedra🇨🇱, 12 José Larenas🇨🇱, 11 Maximiliano Filizzola🇦🇷, 10 Ignacio Albornoz🇦🇷, 9 Patricio Baronio🇦🇷, 8 Alfonso Escobar🇨🇱, 7 Ignacio Silva🇨🇱 (c), 6 Martín Sigren🇨🇱, 5 Javier Eissmann🇨🇱, 4 Santiago Pedrero🇨🇱, 3 Matías Dittus🇨🇱, 2 Augusto Böhme🇨🇱, 1 Iñaki Gurruchaga🇨🇱;

Suplentes: 16 Javier Carrasco🇨🇱, 17 Tomás Dussaillant🇨🇱, 18 Salvador Lues🇨🇱, 19 Clemente Saavedra🇨🇱, 20 Nicolás Garafulic🇨🇱, 21 Bautista Stávile🇦🇷, 22 Lukas Carvallo🇨🇱, 23 Matías Garafulic🇨🇱;

Olimpia

Try: Pellandini

Conversão: Ledesma (1)

Penais: Ledesma (3)

15 Martín Bogado🇦🇷, 14 Leopoldo Herrera🇦🇷, 13 Francisco Diez🇦🇷, 12 Sebastián Urbieta🇵🇾, 11 Juan Daniel González🇵🇾, 10 Máximo Ledesma🇦🇷, 9 Ignacio Inchauspe🇦🇷, 8 Ignacio Gandini🇦🇷, 7 Lucas Santa Cruz🇦🇷, 6 Jerónimo Gómez Vara🇦🇷, 5 Mauro Rebussone🇦🇷, 4 Carlos Repetto🇦🇷, 3 Lucas Favre🇦🇷, 2 Axel Zapata🇦🇷 (c), 1 Javier Díaz🇦🇷;

Suplentes: 16 Mariano Muntaner🇦🇷, 17 Rodrigo Manzano🇦🇷, 18 Luis Enrique Quinteros🇵🇾, 19 Mariano Garcete Elli🇵🇾, 20 Matías Gómez Vara🇦🇷, 21 Joaquín Pellandini🇦🇷, 22 Franco Bullentini🇦🇷, 23 Diego Argaña🇵🇾;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Peñarol Uruguai 9 2 2 0 0 1 0 73 35 38 Selknam Chile 9 2 2 0 0 1 0 64 28 36 Jaguares XV Argentina 5 1 1 0 0 1 0 71 28 43 Cobras Brasil 1 1 0 0 1 1 0 24 33 -9 Cafeteros Colômbia 1 2 0 0 2 1 0 40 106 -66 Olimpia Paraguai 0 2 0 0 2 0 0 27 69 -42

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;